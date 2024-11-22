الجمعة 22 نوفمبر 2024
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حوادث

ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 80 مليون جنيه حصيلة الكسب غير المشروع

غسل أموال، فيتو
غسل أموال، فيتو

 ألقت مباحث الأموال العامة ، القبض على 3 أشخاص بتهمة غسل 80 مليون جنيه حصيلة النقد الأجنبى والكسب غير المشروع  بمحافظتى القاهرة والغربية.

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واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"– مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات والدراجات النارية – تأسيس الشركات).

 

وقدرت أعمال الغسل بـ (60 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

كما اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (موظف بإحدى الشركات – مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الكسب غير المشروع واختلاس مبالغ مالية من جهة عمله، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى).

وقدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المتهم  بـ (20 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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