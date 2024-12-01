إسرائيلي يتعرض لهجوم من قبل سياح ألمان في تايلاند

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن سائح إسرائيلي يبلغ من العمر (22 عامًا) تعرض لهجوم من قبل سياح ألمان خلال رحلة له إلى مدينة باي في شمال تايلاند.

سائح إسرائيلي يتعرض لهجوم في تايلاند

وقال السائح الإسرائيلي ويدعى إيلاي، والذي تم تسريحه من الخدمة الاحتياطية، إنه كان يسير في الشارع بمفرده بعد قضاء ليلة في الخارج.

وأضاف السائح الإسرائيلي "مررت بمجموعة من أربعة شبان ألمان، سأل أحدهم: من أين أنت؟ إسرائيل؟ استدرت ولكمني على وجهي، دفعوني وركلوني".

وأشار إلى أن الأمر تطور إلى ضرب مبرح، وبعد بضع دقائق، جاء الناس وهربوا".

وأصيب إيلاي بكدمات وتورم في ضلوعه وعينه، موضحًا: "شعرت أنهم يبحثون عن إسرائيليين، لم يكن الأمر عن طريق الصدفة".

إسرائيل تحذر مواطنيها في جنوب شرق آسيا

وأمس السبت، حذرت السلطات الأمنية الإسرائيلية، من أن "البنية التحتية الإرهابية التي قتلت الحاخام تسفي كوغن تقوم بالتخطيط لعمليات إرهابية أخرى" تستهدف مواطنيها في جنوب شرق آسيا، وخصوصا تايلاند.

وأوصى مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، في بيان، المواطنين الموجودين في جنوب شرق آسيا حاليًّا، بعدم الذهاب إلى الأماكن التي يمكن تعريفها على أنها وجهات خاصة لليهود والإسرائيليين، والحفاظ على اليقظة المتزايدة في الأماكن العامة، من بينها المطاعم والفنادق وغيرها.

وكان المجلس في 24 نوفمبر الماضي، قد رفع درجة تحذير السفر إلى تايلاند إلى المستوى الثاني، وفيه يجب على المسافرين اتخاذ تدابير احترازية قوية، لكنه لا يعتبر دعوة لتجنب السفر أو الدعوة للمغادرة.

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