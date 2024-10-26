لحظات رعب على متن يخت في تايلاند (فيديو)

عاش ركاب يخت سياحي على نهر تشاو فرايا في تايلاند لحظات مرعبة، حيث كادت السفينة تصطدم بجسر بعد ارتفاع مفاجئ بمنسوب مياه النهر.

ارتفاع منسوب المياه في نهر تشاو فرايا

وفق تقارير محلية، فقد أدت الفيضانات إلى ارتفاع منسوب المياه في نهر "تشاو فرايا"، وهو ما أدى إلى ارتفاع السفينة السياحية بشكل خطير، مما جعلها على وشك الاصطدام بجسر قريب.

لحظات مرعبة عاشها ركاب يخت سياحي على نهر "تشاو فرايا" في تايلاند بعدما ارتفع منسوب المياه بشكل كبير مما تسبب في ارتفاع السفينة السياحية وأوشكت على الاصطدام بالجسر واضطر الركاب للانحناء مما كاد أن يُحدث وفيات.

لحظات مرعبة عاشها ركاب يخت سياحي على نهر "تشاو فرايا" في تايلاند بعدما ارتفع منسوب المياه بشكل كبير مما تسبب في ارتفاع السفينة السياحية وأوشكت على الاصطدام بالجسر واضطر الركاب للانحناء مما كاد أن يُحدث وفيات.



لم يُصب أحد بأذى.pic.twitter.com/Tyra73nS3R — إياد الحمود (@Eyaaaad) October 25, 2024

واضطر الركاب، في حالة من الفزع إلى الانحناء في محاولة لتجنب التصادم الذي كان سيؤدي إلى كارثة وشيكة.

ولحسن الحظ، تمكن الطاقم من التحكم في الوضع وتوجيه السفينة بعيدًا عن الخطر، مما حال دون وقوع وفيات أو إصابات.

يُعد نهر تشاو فرايا شريانًا حيويًا لبانكوك ويعكس ثقافتها وتاريخها، إلا أن الأمطار الأخيرة جددت المخاوف بشأن التحديات التي قد تنجم عن ارتفاع منسوب المياه، في تذكير صارخ بقوة الطبيعة التي يصعب التنبؤ بها.