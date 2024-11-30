أخبار الفن اليوم: موعد حفل تكريم اسم الفنان الراحل "محمد رحيم" بالأوبرا.. سحب الجنسية الكويتية من المطربة نوال.. وأبطال مسلسل المداح يتوجهون إلى قنا لتصوير مشاهد خارجية

شهدت الساحة الفنية العديد من الأحداث على مدار اليوم السبت نهاية شهر نوفمبر.. نستعرض أبرزها على النحو التالي:

يستعد صناع وأبطال “الأرض السوداء.. كيميت” لـ كريم عبد العزيز وياسمين صبري، للانتهاء من تصوير مشاهد العمل.

وأعلنت الشركة المنتجة عن طرح فيلم "الأرض السوداء "كيميت" بدور العرض السينمائية المصرية والعربية بالتزامن مع عيد الأضحى ٢٠٢٥.. ويأتي فيلم الأرض السوداء من إخراج بيتر ميمي، ويشارك فى بطولته بجانب بطلي العمل كل من إياد نصار، الفنان الشاب أحمد غزي، والفنانة مريم محمود الجندي.

نشرت الشركة المنتجة أول صورة من كواليس فيلم "الست"، وهو العمل الذي سيجسد السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، من بطولة النجمة منى زكي، تمهيدا لعرضه بدور السينما.

وستعرض 18 دقيقة من فيلم الست في مهرجان مراكش السينمائي، وسيعرض العمل في شهر يونيو المقبل بسينمات مصر والخليج كموعد مبدئى..والفيلم من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وهو بطولة منى زكي وعمرو سعد ونيللي كريم وأمينة خليل وأحمد حلمي وكريم عبد العزيز ونخبة من نجوم الفن.

أعلنت الشركة المنتجة عن تغيير اسم مسلسل النجم أحمد مكي المقرر عرضه ضمن الموسم الرمضاني 2025.

وتم تغيير اسم المسلسل من “عين شمس” إلى “الغاوي” ويأتي العمل بتوقيع المخرج محمد العدل.

تتوجه أسرة الجزء الخامس من مسلسل المداح إلى محافظة قنا خلال الساعات القليلة القادمة، لتصوير المشاهد الخارجية من المسلسل والتي تستغرق قرابة عشرة أيام.

واختار مؤخرًا المخرج أحمد سمير فرج بعض المناطق بقنا لتشهد تصوير أحداث مسلسل المداح 5، حيث كان يبحث عن الأماكن المختلفة والغريبة، ليصور بها بعض المشاهد الخارجية من العمل، خاصة أن أحداث المسلسل تعتمد على التشويق والإثارة وعالم الجن.

لهذا السبب سحب فيلم عاشق من دور العرض السينمائية

أعلن الموزع السينمائي محمود الدفراوي سحب فيلم عاشق من دور العرض السينمائية، وذلك بعد الإيرادات الضعيفة التي يواجهها منذ عدة أيام في شباك التذاكر وسط المنافسة القوية، وكان آخر الإيرادات التي حصل عليها 1400 جنيه فقط.

العمل بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، ومحسن محيي الدين، وآخرين، والفيلم من تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح.

كشفت إدارة مهرجان بورسعيد السينمائي عن تأجيل الدورة الأولى التي كانت من المقرر أن تنطلق في الأول من ديسمبر، لأجل غير مسمى، حيث انتشرت بعض الأقاويل حول أن سبب التأجيل المفاجئ هو رفض الهيئة العامة للمصنفات الفنية بعض الأفلام المشاركة للعرض ضمن فعاليات المهرجان.وجاء رد سريع من رئيس المهرجان وفريق الإدارة ونشرا موافقة وإجازة هيئة الرقابة على المصنفات الفنية بالحصول على الموافقة على جميع الفعاليات، وذلك بإظهار الدعم الكامل من نقابة المهن السينمائية وهيئة المصنفات للدورة الأولى من المهرجان وأنه لا علاقة بالتأجيل ببعض الأفلام المشاركة.

ووجه رئيس مهرجان بورسعيد رسالة شكر وتقدير لـ مسعد فودة، نقيب المهن السينمائي.. قائلا: خالص الشكر على متابعته الدقيقة لكافة التفاصيل المتعلقة بالمهرجان. نؤكد من خلال هذه الرسالة لجميع متابعينا أن إدارة المهرجان مستمرة في العمل على استكمال كافة التحضيرات لضمان أن يظهر المهرجان بصورة تتجاوز التوقعات والخطط المرسومة له.

صدر إعلان رسمي اليوم السبت 30 نوفمبر في الجريدة الرسمية الكويتية يقضي بسحب الجنسية الكويتية من الفنان الكبير داود حسين والمطربة نوال الكويتية، بالإضافة إلى سحب الجنسية من أي شخص اكتسبها معهما عن طريق التبعية

أصدر نفس المرسوم قرارًا يقضي بسحب الجنسية الكويتية من سالم الشيخ صالح الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات.

موعد حفل تكريم الفنان الراحل "محمد رحيم" بالأوبرا

تنظم وزارة الثقافة، بالتعاون مع جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين برئاسة الدكتور مدحت العدل، حفلًا فنيًا كبيرًا لتكريم اسم الفنان المصري الراحل "محمد رحيم"، وذلك يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

يشارك في الحفل نخبة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، الذين أثروا الساحة الفنية بأعمالهم التي لحنها لهم الراحل محمد رحيم. وسيقدم الحفل مجموعة من أبرز الأعمال الموسيقية التي تحمل بصمته، تأكيدًا على استمرارية إرثه الفني في وجدان محبيه.

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