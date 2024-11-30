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ثقافة وفنون

بطولة كريم عبدالعزيز وياسمين صبرى، عرض فيلم الأرض السوداء "كيميت" في عيد الأضحى 2025

ياسمين صبري وكريم
ياسمين صبري وكريم عبدالعزيز.فيتو

يستعد صناع وأبطال “الأرض السوداء.. كيميت” لـ كريم عبد العزيز وياسمين صبري، للانتهاء من تصوير مشاهد العمل.

وأعلنت الشركة المنتجة عن طرح فيلم "الأرض السوداء "كيميت" بدور العرض السينمائية المصرية والعربية بالتزامن مع عيد الأضحى ٢٠٢٥. 

ويأتي فيلم الأرض السوداء من إخراج بيتر ميمي، ويشارك فى بطولته بجانب بطلي العمل كل من إياد نصار، الفنان الشاب أحمد غزي، والفنانة مريم محمود الجندي.

واشتمل تصوير مشاهد الفيلم على التصوير الخارجي بين مصر، إسبانيا، إيطاليا وتركيا.

آخر أعمال كريم عبد العزيز في السينما 

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان كريم عبد العزيز فى السينما فيلم “بيت الروبي” وشارك في بطولته، نور اللبنانية، كريم محمود عبد العزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، سارة عبد الرحمن، شريف دسوقي، حاتم صلاح، محمود السيسي، مصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي. 

فيما شهد فيلم ولاد رزق 3 مشاركة كريم عبد العزيز كضيف شرف في نهاية أحداث الفيلم. 

آخر أفلام ياسمين صبري 

فيما كانت آخر مشاركات ياسمين صبري في عالم السينما فيلم “أبو نسب”، الفيلم بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسي ومجموعة من ضيوف الشرف منهم شيكو وماجد المصري ومحمد ثروت، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

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