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ثقافة وفنون

يعرض فى رمضان 2025، «الغاوى» مسلسل شعبي لـ أحمد مكى

أحمد مكى، فيتو
أحمد مكى، فيتو

أعلنت الشركة المنتجة عن تغيير اسم مسلسل النجم أحمد مكي المقرر عرضه ضمن الموسم الرمضاني 2025.

وتم تغيير اسم المسلسل من  “عين شمس” إلى “الغاوي” ويأتي العمل بتوقيع المخرج محمد العدل.

 

مسلسل عين شمس 

وفى وقت سابق  قرر مكي الابتعاد عن الدراما  التليفزوينة خلال العام المقبل، والتركيز في تقديم عمل سينمائي، إلا أنه تحمس لسيناريو مسلسل “الغاوي، الذي من المفترض أن يكون مختلفًا عن ما قدمه من قبل وينتمي لأجواء الدراما الشعبية.

 

مسلسل الكبير أوي

وقرر الفنان أحمد مكي الابتعاد عن تقديم جزء من مسلسل الكبير خلال السباق الرمضاني المقبل، وقرر تقديم إحدى الشخصيات الدرامية الشعبية في عمل من تأليف هانى سرحان.

وقدم أحمد مكى، طوال السنوات الماضية، مسلسل الكبير أوي، الذي حقق نجاحا كبيرا، وأصبح علامة مميزة في الدراما المصرية الكوميدية، ويرتبط به العديد من الجمهور في جميع أنحاء الوطن العربي.

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أحمد مكي المخرج محمد العدل النجم أحمد مكي مسلسل الكبير أوى مسلسل عين شمس مسلسل الغاوي

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