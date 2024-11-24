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ثقافة وفنون

بـ 678 جنيها فقط.. فيلم "عاشق" يحتل المركز الأخير بين إيرادات الأفلام

فيلم عاشق، فيتو
فيلم عاشق، فيتو

 حصد فيلم "عاشق" بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، أمس، إيرادات بلغت 678 جنيها في شباك التذاكر، مما جعله يحتل المركز الأخير بين الأفلام السينمائية المعروضة معه.

قصة وأبطال فيلم "عاشق"

 تدور قصة فيلم "عاشق" فى إطار رومانسى، حيث تجمع قصة حب تنتهي بالزواج بين شاب (أحمد حاتم) يعمل طبيبًا يعالج حالات الإدمان، وفتاة مدمنة (أسماء أبو اليزيد)، تتورط فى العديد من المشكلات بسبب وقوعها فى فخ الإدمان.

العمل بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، ومحسن محيي الدين، وآخرين، والفيلم من تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح.

 

واستأنف الفنان أحمد حاتم تصوير مشاهد مسلسل " في كل سنة مرة" بعد فترة من التوقف، حيث يتواجد حاليًّا بأحد الأستوديوهات الخاصة بالقاهرة لاستكمال مشاهد المسلسل، الذي من المفترض أن يعرض على إحدى المنصات قبل شهر رمضان المقبل.

مسلسل في كل سنة مرة

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي، حيث يجسد داود شخصية ممثل بأحد الفرق المسرحية يحاول أن يحقق النجومية والنجاح، ويتكون المسلسل من عشر حلقات فقط.

 

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