الأحد 01 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

أبطال مسلسل المداح يتوجهون إلى قنا لتصوير مشاهد خارجية

حمادة هلال
حمادة هلال

 تتوجه أسرة الجزء الخامس من مسلسل المداح إلى محافظة قنا خلال الساعات القليلة القادمة، لتصوير المشاهد الخارجية من المسلسل والتي تستغرق قرابة عشرة أيام.

 

مسلسل المداح 5

واختار مؤخرًا المخرج أحمد سمير فرج بعض المناطق بقنا لتشهد تصوير أحداث مسلسل المداح 5، حيث كان يبحث عن الأماكن المختلفة والغريبة، ليصور بها بعض المشاهد الخارجية من العمل، خاصة أن أحداث المسلسل تعتمد على التشويق والإثارة وعالم الجن.

 

ويسافر الفنان حمادة هلال رفقة أبطال المسلسل إلى قنا، خاصة أن أغلب المشاهد التي سوف يتم تصويرها هناك يظهر بها حمادة هلال.

 

وفاة والد زوجة حمادة هلال

وكانت قد حصلت أسرة مسلسل المداح في جزئه الخامس على إجازة من التصوير لمدة يومين بسبب وفاة والد زوجة الفنان حمادة هلال بطل العمل.

 

أبطال مسلسل المداح

 وضم مسلسل المداح بجانب حمادة هلال مجموعة من النجوم خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، هلا سمير، عفاف رشاد، فتحي عبد الوهاب، سهر الصايغ، هبة مجدي، أحمد خالد صالح، تامر شلتوت، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

وشارك أيضا في الجزء الرابع من «المداح» كل من فتحي عبد الوهاب ومحمد دياب، المنضمين حديثًا لأبطال العمل، إضافة إلى أبطال الأجزاء الماضية الذين لم تنته أدوارهم في أحداث العمل، مثل هند بنت الأحمر التي قدمت دورها الفنانة لوسى.

 

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ابطال مسلسل المداح المداح 5 حمادة هلال

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