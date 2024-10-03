رغم منافسته بالبوكس أوفيس، منصة رقمية تحصل على حقوق عرض «عاشق»

كشفت منصة جوي الرقمية عن طرح فيلم الإثارة “عاشق” يوم 10 أكتوبر الجاري، وذلك على الرغم من عرض العمل في دور العرض السينمائية المصرية والعربية قبل 3 أسابيع واستمرار منافسته بالبوكس أوفيس.

ووصل إجمالى ما حققه الفيلم خلال 3 أسابيع عرض إلى 16 مليونا و316 ألفا و478 جنيها.

قصة وأبطال فيلم عاشق

تدور قصة فيلم "عاشق" فى إطار رومانسى، حيث تجمع قصة حب تنتهى بالزواج بين شاب (أحمد حاتم) يعمل طبيبا يعالج حالات الإدمان، وفتاة مدمنة (أسماء أبو اليزيد)، تتورط فى العديد من المشكلات بسبب وقوعها فى فخ الإدمان.

العمل بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، ومحسن محيى الدين، وآخرين، والفيلم من تأليف محمود زهران، إخراج عمرو صلاح.

ويأتي طرح فيلم عاشق عقب النجاح الكبير الذي حققه أحمد حاتم فى مسلسل “عمر أفندي” الذي يعرض حاليًّا عبر المنصات الرقمية.