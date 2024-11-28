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اقتصاد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 28-11-2024 في الأسواق

أسعار الزيت اليوم،
أسعار الزيت اليوم، فيتو

شهدت أسعار الزيت، حالة من الاستقرار مساء اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024، بعد سلسلة الارتفاعات التي شهدتها خلال الأيام الأخيرة في الأسواق المحلية والسلاسل الغذائية الكبرى، وفقًا لآخر الأسعار الموجودة في الأسواق.


أسعار الزيت في الأسواق اليوم الخميس

«فيتو» تستعرض أسعار الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

أسعار الزيت اليوم، فيتو
أسعار الزيت اليوم، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق

سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي: 

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 56 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 57 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 62 ألف جنيه.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصري، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 64 ألف جنيه.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 62 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 62 ألف جنيه.

أسعار الزيت في المحال التجارية

وفي نفس السياق؛ «فيتو» تستعرض أسعار الزيت في المحال التجارية وفقًا للتقرير الصادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

بلغ متوسط سعر زيت عباد الشمس نحو 80.9 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت عباد الشمس من 57 إلى 100 جنيه للتر.

سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

وسجل متوسط سعر زيت عباد الشمس سلايت نحو 84.6 جنيه، وتراوحت أسعار زيت عباد الشمس سلايت من 53 جنيهًا إلى 104 جنيهات للتر.

سعر زيت الذرة بالأسواق

 ووفق البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر زيت الذرة  نحو 96.8 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 65 إلى 120 جنيهًا للتر.

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سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

ووفقًا للبوابة الحكومية؛ بلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 100.7 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 70 إلى 130 جنيهًا للتر.

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