منها الاكتئاب والصداع النصفي، مضاعفات اضطراب القلق المزمن

إذا تُرِكَ القلق المزمن واضطرابات القلق دون علاج، فقد يؤدي ذلك إلى مضاعفات عقلية وجسدية وعاطفية قد تؤثر على جودة الحياة بشكل عام.

على الرغم من أن بعض المضاعفات قد تكون تحت السيطرة ويمكن إدارتها بالعلاج المناسب وتغييرات نمط الحياة، إلا أن البعض الآخر قد يتطلب مساعدة طبية، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

مضاعفات القلق المزمن

توجد العديد من المضاعفات للقلق المزمن التي قد تؤثر على حياة الشخص أما بشكل بسيط أو بدرجة قد تعيق روتين المريض اليومي، وتكون كالآتي:

1. الاكتئاب

غالبًا ما يترافق الاكتئاب والقلق معًا، وتُظهِر الأبحاث المستندة إلى مسح دولي أن 45.7٪ من الأشخاص المصابين باضطراب الاكتئاب الشديد يعانون من اضطراب قلق واحد أو أكثر، وقد يكون هذا لأن كلتا الحالتين يمكن أن يكون لهما أسباب متشابهة - بما في ذلك الأصول الوراثية والصدمات والإهمال.

ويمكن أن يؤدي القلق والتوتر المستمران المرتبطان بالقلق إلى الشعور باليأس والحزن، وهي سمة مميزة للاكتئاب، وبالمثل، يمكن أن تتسبب المضاعفات المرتبطة بالاكتئاب في الشعور بالقلق.

من الجيد معالجة كلتا الحالتين في وقت واحد، حيث يمكن أن يؤدي القلق غير المعالج إلى تفاقم أعراض الاكتئاب.

2. النوم كثيرًا أو قليلًا جدًا

ترتبط اضطرابات القلق بمجموعة من اضطرابات النوم، مثل الأرق، ونوعية النوم الأقل ملاءمة، والنعاس المفرط أثناء النهار.

يمكن أن يعطل القلق أنماط النوم بشكل كبير، ويمكن أن يؤدي قلة النوم إلى تفاقم أعراض القلق.

ويبلغ العديد من الأشخاص المصابين بالقلق عن صعوبة النوم، أو البقاء نائمين، أو تجربة نوم مضطرب، ومن ناحية أخرى، قد يجد المريض نفسه أيضًا ينام بشكل مفرط كوسيلة للهروب من القلق.

وفقًا للأبحاث، يبلغ حوالي 60% إلى 70% من الأشخاص المصابين باضطراب القلق العام (GAD) عن معاناتهم من اضطرابات النوم.

ويمكن أن يؤدي معالجة القلق من خلال العلاج أو الأدوية إلى تحسين جودة النوم والصحة العامة.

3. صعوبة مواكبة المنزل أو المدرسة أو العمل

يمكن أن يؤثر القلق المزمن على وظائف الشخص التنفيذية، وهي المهارات التي يحتاجها للعمل نحو السلوكيات الموجهة نحو الهدف مثل العمل والأعمال المنزلية وتنظيم حياته اليومية.

ويجعل القلق من الصعب التركيز وتنظيم العواطف والأداء الجيد في الأنشطة اليومية، وقد يؤدي هذا إلى التسويف وتفويت المواعيد النهائية وانخفاض الإنتاجية.

يمكن أن تؤثر اضطرابات القلق المحددة على الأداء بطرق محددة، على سبيل المثال، قد يؤثر القلق الاجتماعي على القدرة على الالتزام بالمواعيد الاجتماعية والتركيز في الأماكن المزدحمة (مثل المكاتب والفصول الدراسية ومتجر البقالة وغيرها).

,والذي يؤدي هذا الخلل التنفيذي إلى مزيد من التوتر، مما يؤدي إلى تفاقم القلق.

4. العزلة الاجتماعية

يمكن أن يؤدي اضطراب القلق الاجتماعي واضطراب القلق العام إلى العزلة الاجتماعية.

ويتسبب الخوف من الحكم أو الإحراج في تجنب المواقف الاجتماعية، مما يؤدي إلى الشعور بالوحدة وانخفاض شبكة الدعم.

وتؤدي العزلة الاجتماعية إلى تفاقم أعراض القلق، مما يخلق حلقة مفرغة يصعب كسرها.

5. الألم المزمن أو الأعراض غير المحددة الأخرى

وفقًا لجمعية القلق والاكتئاب الأمريكية، فإن الألم المزمن مرتبط بشدة بالقلق، ووجدت الأبحاث روابط بين القلق و:

الألم العضلي الليفي

الصداع النصفي

آلام الظهر

التهاب المفاصل

مشاكل الجهاز الهضمي

بالإضافة إلى القلق الذي يؤدي إلى الألم المزمن، قد يؤدي الألم المزمن أيضًا إلى تفاقم القلق والاكتئاب.

ويمكن أن يساعد التعامل مع القلق في تخفيف بعض هذه الأعراض الجسدية، وتحسين جودة الحياة بشكل عام.

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