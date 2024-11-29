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خارج الحدود

60 نائبا بريطانيا يطالبون بفرض عقوبات شاملة على إسرائيل

البرلمان البريطاني،
البرلمان البريطاني، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن 60 نائبا بريطانيا من 7 أحزاب وقعوا على  رسالة موجهة إلى وزير الخارجية ديفيد لامي يطالبون فيها بفرض عقوبات شاملة على إسرائيل بسبب انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية.

رسالة من 60 نائب بريطاني تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل 

وقاد هذه المبادرة النائبان المستقلان ريتشارد بورغون وعمران حسين وشخصيات بارزة مثل النائبة عن حزب العمال ديان أبوت، والنائب المستقل جون ماكدونيل، والنائبة عن "حزب الخضر" كارلا دينير.


وأكدت الرسالة التي وقعها الـ 60 عضو بريطاني على ضرورة إنهاء العلاقات التجارية والاستثمارية التي تدعم استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتجنب الاتفاقيات الاقتصادية أو التجارية المتعلقة بهذه المناطق.

تنفيذ قرار الجنائية الدولية 

وطالب النواب الحكومة البريطانية باتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو الماضي الذي اعتبر استمرار الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وطالب بإخلاء المستوطنات.

وأشارت الرسالة إلى أن تعهدات بريطانيا في سياق القانون الدولي يجب أن تكون متوافقة مع أفعالها.

وفي 19 يوليو 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وبشأن عدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي ذلك التاريخ، قالت محكمة العدل الدولية خلال جلسة علنية في لاهاي إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، مشددة على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.

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إسرائيل وزير الخارجية عقوبات على إسرائيل حزب العمال بريطانيا

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