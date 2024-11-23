هل يتم اعتقال نتنياهو وجالانت بعد قرار محكمة العدل الدولية؟ خبير قانون دولى يجيب

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي: إن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتين باعتقال كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في الفترة من 8 أكتوبر 2023 حتى 20 مايو 2024 على الأقل خير شاهد على الجرائم الاسرائيلية فى حق الشعب الفلسطيني.



المحكمة هيئة قضائية جنائية دولية دائمة مستقلة

وأكد سلامة، في تصريح لـ “فيتو”، أن المحكمة الجنائية الدولية أكدت من خلال قرار الدائرة التمهيدية عبر إصدار مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت بأن المحكمة هيئة قضائية جنائية دولية دائمة مستقلة ومحايدة ولم تتعرض لضغوط سياسية من أي دول عظمى وكبرى في الصدارة منها الولايات المتحدة الأمريكية.

نتنياهو، فيتو

نظام المحكمة مُلزمة باعتقال نتنياهو وجالانت

ولفت أستاذ القانون الدولي، إلى أنه يوجد الآن 125 دولة عضو في نظام المحكمة مُلزمة باعتقال نتنياهو وجالانت إن حطت أقدامهما هذه الدول والأقاليم، مشيرًا إلى أن أي دولة يصل لها نتنياهو من بين الـ125 دولة ولا تعتقله وتسلمه للمحكمة الجنائية الدولية تتعرض للمساءلة من جمعية الدول الأطراف للمحكمة أو من مجلس الأمن بعد أن تُحيل المحكمة هذه الدولة لمجلس الأمن ليتصرف حياله.

جالانت، فيتو

مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت

يذكر أنه في تطور قضائي بارز، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، ومحمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وتأتي هذه المذكرات في إطار اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر 2023 وحتى 20 مايو 2024.



قرار المحكمة الجنائية الدولية وأبعاده

أعلنت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها أن مذكرات التوقيف "سرية" لحماية الشهود وضمان نزاهة التحقيقات، ورغم سرية المذكرات، أكدت المحكمة أنه من المهم إبلاغ الضحايا بصدورها كخطوة لتعزيز العدالة.

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