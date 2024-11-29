السبت 30 نوفمبر 2024
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صحة ومرأة

فوائد الكركم، يعالج التهابات المفاصل ويحمي من أمراض القلب والسرطان

الكركم
الكركم

فوائد الكركم، الكركم من الأعشاب الشهيرة التي لها لون صريح ونكهة مميزة، ويستخدم فى صناعة الصبغات والألوان الطبيعية وكذلك يستخدم فى الطهى.

وفوائد الكركم، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وكان يستخدم في الطب القديم.

 

أهمية تناول الكركم 

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الكركم من التوابل التي تنتمي إلى فصيلة الزنجبيل، ويشتهر بلونه الأصفر الزاهي وطعمه المميز، ويعتبر الكركم جزء مهم في العديد من الأطباق الهندية والآسيوية، كما يُستخدم في الطب التقليدي منذ آلاف السنين بفضل فوائده الصحية العديدة.

فوائد الكركم للصحة 

وأضاف السيد، أن من فوائد الكركم الآتي:-

  • الكركم من أقوى المواد الطبيعية المضادة للالتهابات، يعود ذلك إلى احتوائه على مادة "الكركومين"، وهي المادة الفعالة التي تمتلك خصائص مضادة للالتهابات، وبفضل هذه الخصائص، يُنصح باستخدام الكركم في علاج العديد من الأمراض المرتبطة بالالتهابات مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب الأمعاء.
  • يساعد الكركم في تعزيز عملية الهضم وتحسين وظائف الجهاز الهضمي، إذ يُساهم في تحفيز إفراز الصفراء، مما يساعد على هضم الدهون بشكل أفضل، كما أن للكركم دور في تخفيف الانتفاخ والغازات وتخفيف التقلصات المعوية، ما يجعله مفيد للأشخاص الذين يعانون من مشاكل هضمية مثل متلازمة القولون العصبي.
  • الكركم مفيد لصحة القلب، حيث أن الكركم يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد الكركم في تقليل الضغط الدموي وتحسين الدورة الدموية.
  • الكركم له خصائص تقوي الجهاز المناعي، وذلك بفضل احتوائه على مركبات مضادة للأكسدة ومضادة للبكتيريا والفيروسات، ما يجعله خيار طبيعي لتعزيز مناعة الجسم ومقاومة الأمراض.
  • أظهرت بعض الدراسات أن الكركم قد يكون له دور في الوقاية من بعض الأمراض المرتبطة بتدهور وظائف الدماغ مثل مرض الزهايمر، يعود ذلك إلى قدرة الكركومين على تحسين مستوى البروتينات والعوامل النمائية في الدماغ، مما يعزز الصحة العقلية والذاكرة.
  • الكركم يمكن أن يكون له تأثير وقائي ضد بعض أنواع السرطان، حيث يحتوي الكركم على مركبات مضادة للأكسدة قد تساعد في تقليل نمو الخلايا السرطانية ومنع انتشارها.
  • الكركم مفيد أيضا للبشرة، حيث يُستخدم الكركم في العديد من مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والمضادة للفطريات، ويمكن أن يساعد في علاج حب الشباب، تقليل التصبغات الجلدية، وتحسين لون البشرة بشكل عام.

وتابع: يعتبر الكركم من التوابل متعددة الفوائد التي تساهم في تحسين العديد من جوانب الصحة، من مضادات الالتهابات إلى تعزيز المناعة ودعم صحة الدماغ، ومع ذلك، يُفضل استشارة الطبيب قبل استخدامه بشكل مكمل غذائي، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية معينة.

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