ينشر التفاهة والانحراف والممارسات اللاأخلاقية، البرلمان المغربي يهاجم تطبيق "تيك توك"

شنت السلطات المغربية، حملة هجوم غير مسبوقة على تطبيق "تيك توك" الذي وصفته بأنه منصة تروج للتفاهة والانحراف بما يخالف الشريعة والأخلاق.

البرلمان المغربي يتهم التيك توك بنشر الانحراف

وهاجم المستشار البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد الرحمن أبليلا، الهيمنة الواسعة في الآونة الأخيرة لتطبيق "تيك توك" مقارنة مع باقي وسائل التواصل الاجتماعي، معقبًا، أنه "أصبح وسيلة كبيرة لنشر التفاهة والانحراف والاعوجاج والممارسات اللاأخلاقية".

وأضاف أبليلا، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين "الغرفة العليا للبرلمان"، أن “مستخدمي تطبيق ”التيك توك" يبحثون عن الشهرة والمال بأي وسيلة على حساب منظومة القيم الدينية والأخلاقية وسط غياب أجهزة متخصصة في مراقبة المحتوى الرقمي"، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي تقوم بها الدولة والمشرع "غير كافية".

تيك توك يهدف لفتح مكتب محلي في المغرب

من جهته، كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن موافقة إدارة "تيك توك" على فتح حوار مع المغرب بهدف إنشاء مكتب محلي يستوعب خصوصية الثقافة المغربية، لافتًا إلى أن هناك تحديًا كبيرًا في التعامل مع حرية التعبير ومفاهيم القيم بين الدول والمنصات العالمية.

البرلمان المغربي، فيتو

وأوضح الوزير المغربي، أن الحكومة تعمل على تعزيز التكتلات الإقليمية مع الدول العربية لتكوين قوة تفاوضية مشتركة في التعامل مع الشركات الرقمية الكبرى، مشددًا على أهمية إدماج مفهوم "تمغربيت" في ضبط المحتوى الرقمي.

وأكد، دور الأسرة في حماية الأبناء من التأثيرات السلبية للمحتوى الرقمي، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل قوانين مكافحة التشهير والأخبار الزائفة، وتشجيع المتضررين على اللجوء إلى القضاء.

وسبق للعديد البرلمانيين المغاربة، أن طالبوا بـ"تقنين محتوى ومضمون آلية التواصل الاجتماعي تيك توك" ومنهم من دعا إلى حظره بالبلاد، محذرين من المخاطر التي تنطوي عليها المنصات الاجتماعية، مما يثير تساؤلات حول مدى فعالية الحوار مع إدارة "تيك توك" في الحد من الظواهر السلبية وضمان احترام القيم المحلية.

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