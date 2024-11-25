خاض حملته على التيك توك، كالين جورجيسكو يتصدر الانتخابات الرئاسية الرومانية

احتل كالين جورجيسكو، المرشح القومي اليميني المتطرف المناهض لأوروبا، والمؤيد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المركز الأول في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في رومانيا.

كالين جورجيسكو يتصدر الانتخابات الرئاسية الرومانية

فيما انحسرت المنافسة على المركز الثاني بين رئيس الوزراء الديموقراطي الاشتراكي مارسيل سيولاكو ومرشحة يمين الوسط إيلينا لاسكوني.

وقلب كالين جورجيسكو، الانتخابات الرئاسية الرومانية رأسًا على عقب، وفق ما وصفت وكالة “بلومبرج”، مضيفة أن رومانيا، المتاخمة لأوكرانيا، تستعد لجولة إعادة في 8 ديسمبر بين "هذا القومي ومرشح المؤسسة في واحدة من أكبر المفاجآت في البلاد منذ نهاية الشيوعية".

كالين جورجيسكو معجب بالرئيس الروسي بوتين

ورحب كالين جورجيسكو (62 عامًا) الذي عبر فى أكثر من مناسبة عن إعجابه بالرئيس الروسي بوتين، بـ "الصحوة غير العادية" للشعب الروماني، الذي عانى اضطرابا اقتصاديا وأحزابا أثقلت كاهله على امتداد 35 عامًا.

وأثار حديثه عن الصحوة تساؤلات حول إذا ما كانت رومانيا وغيرها من دول أوروبا الشرقية التي كانت تعيش في ظل هيمنة روسيا وراء الستار الحديدي السوفياتي، بدأت تحن إلى حضن موسكو هذه المرة من جهة اليمين، رغم المآسي التي بذلتها شعوب المنطقة للخروج من تحت العباءة الروسية، بعنوان اليسار.

كالين جورجيسكو متهم بتأييد فيلق الملاك ميخائيل

وجاء تقدم جورجيسكو، الذي اتهم بأنه مؤيد لـ "الحرس الحديدي" أو "فيلق الملاك ميخائيل" وهو منظمة رومانية فاشية، بعد أن خاض حملة انتخابية باعتباره مستقلًا، وغاب إلى حد كبير عن وسائل الإعلام الرئيسية واعتمد بشكل كبير على منصات التواصل، مثل منصة "تيك توك"، للوصول إلى الناخبين، وفرض خطابًا قوميًا مناهضًا لأوروبا ومعاديًا للشركات الأجنبية التي تستغل الموارد الرومانية.

وخسر جورجيسكو منصب رئيس الوزراء في 2020 وفتح بحقه تحقيق جنائي بعد وصفه قائد "فيلق الملاك ميخائيل"، كورنيليو زيليا كودريانو، والمارشال النازي أيون أنتونيسكو، المذنب بارتكاب الهولوكوست في رومانيا، ولطالما رفض جورجيسكو الدرع الأمريكية المضادة للصواريخ الموجودة في قرية ديفيسيلو جنوب رومانيا، واعتبره سياسة مواجهة وليس إجراءً سلميًا، واصفًا الرئيس الروسي بأنه رجل يحب وطنه

وتعهد بوضع حد لما يسميه الخضوع للاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو"، خاصة فيما يتعلق بدعم أوكرانيا، التي تشارك حدودا بأكثر من 600 كيلومتر مع رومانيا.

ذكر أن النظام السياسي الروماني يضع معظم السلطات التنفيذية في يد رئيس الوزراء، لكن الرئيس يتمتع بسلطات كبيرة في اتخاذ القرار، لا سيما في مسائل الأمن القومي والسياسة الخارجية.

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