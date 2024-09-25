مشاهير التيك توك خلف القضبان.. وحش الكون تستغل نجلتيها في نشر فيديوهات خادشة.. الراقصة صوفيا لورين تحرض على الفسق والفجور بمقاطع مخلة.. وسوزي الأردنية وكروان مشاكل ضمن القائمة

في السنوات الأخيرة وجد بعض اللاهثين وراء الشهرة والثراء السريع ضالتهم في مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق تيك توك على وجه الخصوص، وبدلا من استخدامه في غرضه الأساسي الترفيه والتواصل الاجتماعي، حولوه إلى منصة لارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون، واضعين القيم والمبادئ المجتمعية تحت أقدامهم في سبيل الوصول إلى أحلامهم التي زجت بهم خلف القضبان.



فيتو ترصد في التقرير التالي أبرز مساجين التيك توك.



القبض على وحش الكون



نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط سيدة بالإسكندرية لقيامها باستغلال ابنتيها وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيق تيك توك تحت مسمى تيك توكر "وحش الكون".



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات) باستغلال ابنتيها وتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء العام وبثها عبر عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي (تيك توك – إنستجرام – يوتيوب) بهدف زيادة نسبة المشاهدة وتحقيق أرباح مادية.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية، وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية" – 3 هواتف محمولة " بفحصهم فنيًا تبين احتواؤها على دلائل وآثار تؤكد نشاطهم" – أدوات التصوير).



القبض على الراقصة صوفيا لورين



وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض علي الراقصة صوفيا لورين بتهمة التحريض على الفسق والفجور.



وأسندت النيابة للمتهمة عدة اتهامات هي نشر مقاطع مرئية مسيئة ومنافية للآداب العامة، والتحريض على الفسق والفجور، وهدم قيم المجتمع.

وواجهت النيابة المتهمة، بمقاطع مرئية ترصد ارتكاب المتهمة أفعالا مخلة بالآداب.

كشفت تحقيقات، في اتهام الراقصة صوفيا لورين بنشر مقاطع خادشة للحياء، عن انتشار مجموعة من المقاطع المرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتاحة، هي عبارة عن مقاطع منافية للآداب، كونها تتعمد إظهار وإبراز الأماكن الحساسة بجسدها وكذا إبراز مفاتنها عن عمد.

وأمرت النيابة بحبس الراقصة صوفيا لورين على ذمة التحقيقات.

كروان مشاكل وانجي حمادة



أما الثنائي كروان مشاكل وإنجي حمادة فقد اصدرت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قرارا بقبول استئناف الثانية، على حكم حبسها سنة وألغت حكم الحبس واكتفت بتغريمها مبلغ 10 آلاف جنيه، وأيدت حكم حبس كروان مشاكل سنة بتهمة نشر فيديوهات خادشة.

وتقدم كروان مشاكل بمعارضة على الحكم وتحددت له جلسة 9 نوفمبر المقبل.

سوزي الأردنية



وتسبب فيديو للتيك توكر سوزي الاردنية المعروفة بجملة "آه الشارع اللي وراه" في القبض عليها والتحقيق معها حيث وجهت لها النيابة اتهامات بسب والدها واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم، لتحقيق الأرباح والمشاهدات.

وأمرت النيابة بإخلاء سبيل التيك توكر سوزي الاردنية وإحالتها الي المحاكمة، وتأجلت جلسة محاكمتها الي يوم 8 اكتوبر المقبل.



القبض على فتاة "كائن الهوهوز" وصديقها

وفي محافظة الاسكندرية نجحت الاجهزة الامنية في القبض علي المتهمة (ياسمين. ع) المعروفة بـ"كائن الهوهوز" وصديقها اسامه بتهمة التحريض على الفسق والإخلال بالآداب العامة

ونفت المتهمة فى التحقيقات التهم المنسوبة إليها من التحريض على الفسق أو الاخلال بقيم المجتمع.

واستمعت النيابة الى أقوال صديقها الذي يصغرها بـ 10 سنوات والذى قرر فى التحقيقات إنه كان يصور المتهمة الأولى بهدف بث مقاطع الفيديو واقتسام الأرباح فيما بينهما.



القبض على التيك توكر روكي أحمد



واستغلت البلوجر رقية أحمد الصافي المعروفة باسم روكي أحمد، تطبيق التيك توك وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي في بث ونشر فيديوهات خادشة للحياء العام والتحريض على الفسق والفجور، وتم القبض عليها.



ورصدت الأجهزة الأمنية فيديوهات خادشة تحث على الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك وفيسبوك وإنستجرام للبلوجر روكي أحمد وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المتهمة وتم احالتها الي النيابة التي أمرت باخلاء سبيلها بكفالة 10 الاف جنيه.

القبض على أنوش



ألقت الاجهزة الامنية القبض علي صاحبة قناة يوميات أنوش، لقيامها بنشر مقاطع فيديو تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع والتحريض على الفسق والفجور.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن صاحبة قناة يوميات أنوش والتي تم ضبطها، وبحوزتها 2 هاتف محمول، تم فحصهما بشكل مبدئي وعثر على العديد من المقاطع التي تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع والتحريض على الفسق والفجور.

وأضافت التحقيقات أن صاحبة فيديوهات يوميات أنوش، عثر معها على تحويلات بنكية من الشركة القائمة على قناتها، تشير إلى تربحها ما يعادل 1000 دولار أسبوعيا، وجار عرضها على النيابة العامة للتحقيق.

وتبين من التحقيقات أن المتهمة تمتلك أكثر من أربعة حسابات عبر ثلاثة تطبيقات مختلفة للتواصل الاجتماعي لخدمة هذا النشاط، جميعها تحتوي على مقاطع فيديو عديدة لها داخل شقة حدائق حلوان، منها ما قامت فيه بحركات إثارة وإغراء بطريقة مثيرة تلفت الأنظار إليها؛ من أجل تسجيل نسب مرتفعة للإعجاب بها والمتابعة لما تنشره، وتبين تداول تلك المقاطع بمواقع أخرى للتواصل الاجتماعي.



مودة الأدهم



وتسببت موقعي التواصل الاجتماعي فيس بوك وتيك توك في القبض علي البلوجر مودة الادهم واحيلت الي محكمة الجنايات بتهمة الاتجار في البشر.



وبعد تداول القضية علي مدار اكثر من عامين قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من البلوجر مودة الأدهم وإيقاف عقوبة السجن عامين وتأييد تغريمها 300 ألف جنيه في قضية الاتجار بالبشر.