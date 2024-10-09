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بتهمة الإضرار بالصحة العقلية، 14 ولاية أمريكية تقاضي تيك توك

منصة تيك توك، فيتو
منصة تيك توك، فيتو

تيك توك ، أقام المدعون العامون في أربع عشرة ولاية أمريكية أمس الثلاثاء دعوى قضائية ضد منصة " تيك توك "، متهمين التطبيق بالإضرار بالصحة العقلية لمستخدميه القاصرين وجمع البيانات الشخصية من دون تصريح.

ويأخذ المدعون العامون بشكل خاص على المنصة "استخدام ميزات إدمانية لدفع المستخدمين إلى البقاء لفترة أطول، مما يؤدي إلى عواقب سلبية على صحتهم العقلية"، بحسب بيان مشترك.


وأشاروا إلى أمور عدة من بينها الإخطارات في جميع الأوقات وتوالي مقاطع الفيديو أو "المحتوى الذي يهدف إلى جذب الانتباه".

ورد متحدث باسم " تيك توك " لوكالة فرانس برس قائلا: "نحن نرفض هذه الادعاءات التي يبدو الكثير منها كاذبا ومضللا".

ووصفت المجموعة قرار رفع دعوى قضائية "بدلا من العمل معنا على حلول بناءة للتحديات التي تواجه الصناعة بأكملها" بأنه "مخيب للآمال".

وبالإضافة إلى كاليفورنيا وولاية نيويورك، انضم إلى الدعوى المدعون العامون في إلينوي وكنتاكي وماساتشوستس ومسيسيبي ونيوجيرسي وكارولينا الشمالية ولويزيانا ومقاطعة كولومبيا التي تتبع لها العاصمة واشنطن، وأوريغون وكارولينا الجنوبية وفيرمونت وولاية واشنطن.

وبوشر بإجراء مماثل في ولايات يوتا ونبراسكا وكانساس ونيو هامبشاير وأيوا وأركنسو.

كما بدأت ولاية تكساس إجراءات قانونية الأسبوع الماضي ضد الشركة التي تملكها مجموعة "بايت دانس" الصينية والمتهمة ببيع البيانات الشخصية للمستخدمين القاصرين.

وكانت وكالة حماية المستهلك الأميركية قد أخطرت في يونيو وزارة العدل بشأن الاشتباه بانتهاك قانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت الذي أُقرّ عام 1998.

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