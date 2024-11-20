طلب إحاطة بالبرلمان لحجب التيك توك في مصر

تقدم عصام دياب عضو لجنة الصناعة بـ مجلس النواب، بطلب إحاطة لمجلس النواب لإغلاق تطبيق تيك توك في مصر.

وقال النائب عصام دياب، إنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يطالب فيه بحجب منصة التيك توك عن مصر وبشكل نهائي وقطعي وذلك لعدة أسباب.

نشر الفجور والفواحش بين الشباب

وكشف عصام دياب في البيان الذي أصدره علي صفحته الرسمية عن اسبابه، مؤكدا أن التيك توك المنصة الأكثر افسادا للمجتمع والتي تسببت في نشر الفجور والفواحش بين الشباب وان لدينا العديد من الحالات التي تم إحالتها الي القضاء المصري لتطبيق العقوبة القانونية.



الفيديوهات التي تنشر على التيك توك مخالف لجميع الأعراف

وأضاف عصام دياب أن مضمون الفيديوهات التي تنشر على التيك توك مخالف لجميع الأعراف والعادات والتقاليد المصرية ويساعد في نشر قيم هي الأكثر خطورة علي مجتمعنا الشرقي وطبيعته الخاصة، لافتا إلى أنه وبحسب آخر الإحصائيات الرسمية وصل عدد مستخدمي منصة التيك توك إلى 32 مليون مستخدم مصري وأغلبهم من الشباب والمراهقين.

ونوه عصام دياب بأن التيك توك ساهم في إنشاء العديد من الشائعات والأفكار المشوهة تحت مسمى الترند وهو أداة خبيثة لسرعة انتشار أي محتوى بسهولة.

أضاف أن إنشاء منصة التيك توك ساعد علي ظهور نوع جديد من ضخ رؤوس الأموال الغير معروفة المصدر وفتح سوق موازٍ للأموال المشبوهة ليس له أي ضوابط أو قوانين تراقب حركة الأموال بين المستخدمين والممثلين وهو ما ساهم في ظهور رواج كبير لفئة جديدة اتخذت التيك توك كمصدر أساسي للدخل، موضحا أنها تعتمد علي انحطاط المحتوى لتحقيق أعلى نسب مشاهدة.



حجب منصة التيك توك

كما أكد النائب عصام دياب أن 19 دولة مختلفة قد اتخذت قرارا بحجب منصة التيك توك لمخالفتها للقوانين والمعايير الأخلاقية السياسية والمالية والمجتمعية، مشيرا إلى أنه ساعد على ظهور نوع جديد من الاتجار بالبشر والذي سمي بالوكالات.

الأسلحة الممنهجة لتدمير أجيال كاملة

واختتم عصام دياب مؤكدا أن هذه المنصة أحد الأسلحة الممنهجة لتدمير أجيال كاملة من الشباب ومستقبله والقضاء على هوية الأسرة المصرية.

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