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تبرئة ألماني من تهمة قتل بعد سجنه 13 عاما

مواطن ألماني، فيتو
مواطن ألماني، فيتو

في واقعة غريبة من نوعها، ذكرت مجلة شبيج الألمانية، أن رجلا في ألمانيا قضى 13 عاما في السجن بتهمة قتل امرأة، وتبين لاحقا أنه بريء، فطالب السلطات الألمانية بتعويض قدره 750 ألف يورو.

براءة مواطن ألماني من تهمة قتل بعد 13 عاما في السجن 
 

وتجدر الإشارة إلى أن محكمة مقاطعة ميونيخ الألمانية حكمت على المواطن الألماني مانفريد جينديكي بالسجن مدى الحياة. حيث اعتبرته هيئة المحلفين مسؤولا عن وفاة امرأة. وبحسب المدعي العام فإن جينديتسكي تشاجر مع الضحية في شقتها وضربها، ثم قام بإغراقها في حوض الاستحمام.

المواطن الألماني يطالب بتعويض 750 ألف يورو


وبعدما قضى الرجل الألماني 13 عاما في السجن، كان يصر على مدى سنوات على مراجعة القضية الجنائية، قائلا إن الاتهامات الموجهة إليه باطلة. وبعد فترة، لم يطالب محاموه فحسب، بل ومكتب المدعي العام بتبرئته. وتم التشكيك في مسؤولية غينديتسكي وحقيقة الجريمة. وفي وقت لاحق أثبت الخبراء أن الحادث لم يكن بدافع القتل.

وفي عام 2023، أُطلق سراح الرجل، وحصل على تعويض قدره 368 ألف يورو، أي 75 يورو عن كل يوم من الأيام الـ 4916 التي قضاها في السجن. ومع ذلك، فإن الرجل المفرج عنه وشريكته قالا الخريف الجاري إن مبلغ الدفعة لم يكن كافيا. وطالب جينديتسكي بمبلغ 750 ألف يورو أخرى كتعويض عن الضرر المعنوي.

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ألمانيا السجن تهمة قتل السلطات الالمانية ميونيخ

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