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أخبار مصر

وزير التعليم يبحث مع المستشار الثقافي لسفارة ألمانيا بالقاهرة تعزيز التعاون المشترك

محمد عبد اللطيف وزير
محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، المستشار الثقافي فليكس هلا رئيس القسم الثقافى والتعليمى بسفارة ألمانيا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون في آليات تنفيذ المشروعات المشتركة التي تسهم في تطوير العملية التعليمية ودعم إصلاح التعليم بصفة مستمرة، وكذلك فرص التعاون المستقبلية.

 

وزير التربية والتعليم يبحث مع المستشار الثقافي لسفارة ألمانيا بالقاهرة تعزيز سبل التعاون فى مجال التعليم قبل الجامعى

 

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف عمق التعاون المثمر والبناء مع جمهورية ألمانيا الاتحادية فى كافة ملفات العملية التعليمية، مشيدًا بالمدارس الألمانية في مصر وما تتسم به من انضباط وجودة، فضلًا عن مستوى خريجيها المتميز.

 عدد المدارس المصرية الألمانية في مصر

وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف التوسع في عدد المدارس المصرية الألمانية في مصر لتصل إلى ١٠٠ مدرسة لتمثل نقلة نوعية فى التعليم، حيث سيتم البدء بمدرستين إحداهما في السادس من أكتوبر والأخرى في مدينة بدر، حيث ستوفر الوزارة المباني والخدمات اللوجيستية، مؤكدًا على أهمية دعم الجانب الألماني في التشغيل.

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ومن جهته، أشاد فيليكس هلا بالتطور الذي شهدته مصر في العملية التعليمية، معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الجانب المصري للتوسع في المدارس الألمانية في مصر، كما أكد حرص بلاده على مواصلة تعزيز العلاقات الألمانية المصرية الوثيقة، بهدف تحقيق نظام تعليمي يلبي احتياجات المجتمع المصرى.

وفي هذا الإطار، تناول اللقاء مواصلة دعم تدريب معلمي اللغة الألمانية بالتعاون مع الجانب الألماني، وتطوير المناهج.

جاء ذلك بحضور مها ويصا مديرة مشروعات ومسئول بقسم التعليم والثقافة بالسفارة الألمانية، ومن جانب الوزارة، شيرين حمدي مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، ومنى أيوب مستشار الوزير لمبادرة المدارس المصرية الألمانية، والمستشار أشرف السيد المستشار القانوني للوزارة،.

 

 

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