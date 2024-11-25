يمتلك 1800 سفينة ويدير تجارة نفط خفية، ماذا تعرف عن «أسطول الظل الروسي»

أعلن وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي، اليوم، إن المملكة المتحدة تفرض أكبر حزمة عقوبات على ما يطلق عليه “أسطول الظل الروسي”، من خلال استهداف 30 سفينة، وحث الحلفاء في مجموعة السبع على الوقوف مع أوكرانيا وإمدادها بالمعدات ما بقيت في حاجة لها.

بريطانيا تفرض عقوبات على أسطول الظل الروسي

وقال وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي، إن الجولة الأحدث من الإجراءات البريطانية ضد روسيا تمثل "أكبر" حزمة من العقوبات على أسطول الظل الروسي، في إشارة إلى سفن تقول بريطانيا إنها تحاول الالتفاف على القيود الغربية على النفط الروسي.

وأضاف وزير خارجية بريطانيا، أنه في تقدير لندن فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم يظهر أي إشارات على الإطلاق على رغبته في التفاوض لإنهاء الحرب مع أوكرانيا.

ما هو اسطول الظل الروسي

ويطلق مصطلح "أسطول الظل الروسي" على ناقلات النفط المستعملة التي اشترتها شركات الشحن الروسية بهدف إيصال النفط إلى الدول التي لا تفرض حظرًا على هذا النفط مثل الصين أو الهند.

ووفق تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية صدر في عام 2020، فالناقلات التي تتبع "أسطول الظل" تقوم بتغيير الأعلام التي تحملها، وإيقاف تشغيل أجهزة الإرسال حتى لا يتم تتبعها، أو حتى إرسال إشارات خادعة، إضافة للقيام بتبادل النفط في البحر.

وأفاد التقرير، أن بعض هذه الناقلات تقوم بتغيير اسم السفينة، وتعمد إلى استخدام أسماء شركات وهمية، أو تزوير المستندات لإخفاء ملكية الناقلة التي تُبحر عادة من دون أي تأمين حقيقي عليها، حيث تهدف من خلال كل هذه الترتيبات إلى البقاء بعيدًا عن متناول هيئات إنفاذ القانون البحري.

وقدرت شركة الذكاء الاصطناعي البحري "ويندوارد" في أواخر سنة 2023 أن "أسطول الظل الروسي" يتكون من نحو 1400 إلى 1800 سفينة، وهو ما يعادل خمس تجارة النفط العالمية، وفق ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

ومن مايو 2014 تدرس الولايات المتحدة وحلفاء لها فرض عقوبات إضافية، ويمكن أن تتحرك بشكل أكبر لزيادة تكلفة استخدام روسيا لـ أسطول الظل من الناقلات للتهرب من سقف حددته مجموعة الدول السبع لسعر النفط الروسي، وفق ما ذكرته وكالة “رويترز” للأنباء وقتها.

أمريكا تحاصر مبيعات النفط الروسي

وقادت الولايات المتحدة تحالفًا من الدول في أواخر عام 2022 وافق على "وضع سقف سعري"، وتعهد بعدم شراء الخام الروسي بأكثر من 60 دولارًا للبرميل، كما منعت تلك الدول شركات الشحن والتأمين التابعة لها - وهي الجهات الفاعلة الرئيسية في الشحن العالمي - من تسهيل تجارة الخام الروسي فوق هذا السقف.

ووفق تقرير لوكالة “بلومبرج” عام 2023، فإن طرق التفاف روسيا على العقوبات الغربية عززت أعمال عشرات التجار وشركات الشحن الذين يصعب تعقبهم، في وقت يبلغ ما يتقاضونه بوصفهم «ناقلين بالظل» 11 مليار دولار سنويًا من عائدات موسكو من النفط بين وقت مغادرة النفط روسيا وحتى وصوله إلى المشترين.

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