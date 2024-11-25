الإثنين 25 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

النفط يرتفع وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات

النفط، فيتو
النفط، فيتو

تحركت أسعار النفط قرب أعلى مستوى في أسبوعين في تعاملات الإثنين المبكرة، في أعقاب مكاسب بنسبة ستة بالمئة في الأسبوع الماضي، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية بين قوى غربية وروسيا وإيران المنتجين للنفط، الأمر الذي أثار احتمالات باضطراب الإمدادات.

تحديث الأسواق


ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 75.30 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0115 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 14 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 71.38 دولار للبرميل.

 

وحقق الخامان أكبر مكاسب أسبوعية لهما منذ نهاية سبتمبر وبلغا أعلى مستوى عند التسوية منذ السابع من نوفمبر، بعد أن أطلقت روسيا صاروخا فرط صوتي على أوكرانيا في تحذير للولايات المتحدة وبريطانيا، بعد ضربة شنتها كييف على روسيا باستخدام أسلحة أمريكية وبريطانية.

 

إضافة إلى ذلك ردت إيران على مشروع قرار للوكالة الدولية الطاقة الذرية يوم الخميس بإصدار أمر بتنفيذ إجراءات مثل تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة ومتطورة تستخدم في تخصيب اليورانيوم.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية أمس الأحد إنها ستعقد محادثات بخصوص برنامجها النووي المثير للجدل مع الترويكا الأوروبية في 29 نوفمبر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار النفط التوترات الجيوسياسية روسيا إيران العقود الآجلة لخام برنت أسلحة أمريكية وبريطانية تخصيب اليورانيوم وزارة الخارجية الإيرانية

مواد متعلقة

توقعات بارتفاع أسعار النفط الفترة المقبلة لهذه الأسباب

قفزة في أسعار النفط بعد استخدام روسيا صاروخ عابر للقارات في ضرب أوكرانيا

ارتفاع أسعار النفط يقود أغلب أسواق الخليج للصعود

ارتفاع أسعار النفط بفعل تصاعد الحرب في أوكرانيا وتحسن الطلب الصيني

الأكثر قراءة

لأصحاب المعاشات، المستندات المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين 5

عمرو أديب: محمد صلاح بقى حاكم ليفربول ويجب ترقيته وإعادة ترتيبه (فيديو)

سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024

وزير الإعلام السوداني يكشف مفاجأة بشأن تحرير ولاية الجزيرة

قبل تنفيذ ترامب وعده، المهاجرون في أمريكا يستعدون للرحيل الجماعي

صدام عربي قوي بين العين الإماراتي والأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا

مبابي يكشف طبيعة علاقته مع فينيسيوس في ريال مدريد

حريق ضخم في منشأة نفطية روسية بعد استهدافها بمسيرة أوكرانية

منوعات

المزيد

الصين تطلق قمرين اصطناعيين جديدين إلى الفضاء (فيديو)

صانع محتوى يرسل لرونالدو هدية الـ 50 مليون (فيديو)

عريضة تطالب باستقالة رئيس الوزراء بريطانيا

اكتشاف تغيرات في دماغ المدخنين تمنعهم من كشف الخداع

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومينوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد 24/11/2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 24/11/2024

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 24-11-2024 في الأسواق؟

سعر طن النحاس اليوم الأحد في بورصة المعادن

المزيد

انفوجراف

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 25 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 25 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 25 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية