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القضاء العراقي يصدر أحكاما بالسجن في قضية "سرقة القرن"

القضاء العراقي يصدر
القضاء العراقي يصدر أحكاما بالسجن في قضية "سرقة القرن"

أصدر القضاء العراقي، الإثنين، أحكاما بالسجن تتراوح بين ثلاثة وعشرة أعوام لرجل أعمال ومسئولين سابقين وموظفين حكوميين لتورطهم في سرقة 2,5 مليار دولار من أمانات ضريبة، وذلك وفقا لشبكة «سكاي نيوز».

القضية المعروفة باسم “سرقة القرن”

وأثارت القضية المعروفة باسم "سرقة القرن"، ضجة إعلامية في خريف 2022 كواحدة من أكبر السرقات في البلد.

وحُكم غيابيا على ثلاثة رجال هم أبرز وجوه القضية فيما العدد الإجمالي للمدانين هو 13.

سرقة 2,5 مليار دولار من أمانات ضريبة

وكشفت الهيئة العامة للضرائب في العراق بأكتوبر 2022 أن مبلغ 2,5 مليار دولار سُحب بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 من مصرف "الرافدين" الحكومي، عبر 247 صكا ماليا حرّرت إلى خمس شركات قامت بصرفها نقدا مباشرة.

وأصدرت محكمة جنايات الكرخ المتخصصة بمكافحة الفساد، الإثنين، عدة أحكام بالسجن في هذه القضية، حسبما أورد بيان مقتضب صادر عن مجلس القضاء الأعلى العراقي.

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