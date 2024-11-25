الإثنين 25 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

التعاون الثلاثى والأمن الغذائي، تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره الأوكراني

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره الأوكرانى، فيتو

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم مع Andrii Sybiha وزير خارجية أوكرانيا، وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماعات مجموعة السبع بمدينة فيوجي الإيطالية.

 

تنشيط أطر العمل المشتركة القائمة

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي ثمّن علاقات التعاون بين البلدين، وأعرب عن التطلع لعقد الجولة القادمة للمشاورات السياسية لتنشيط أطر العمل المشتركة القائمة، وكذلك عقد اللجنة المشتركة المصرية الأوكرانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني. 

كما تناول مع نظيره الأوكراني ملف الأمن الغذائي العالمي، مؤكدًا الحرص على الاطلاع على الجهود الرامية لاستعادة تدفق صادرات المنتجات الزراعية من أوكرانيا إلى مختلف دول العالم، لاسيما صادرات الحبوب.

 

تعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي

وأعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر لتعزيز علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، أخذًا في الاعتبار أن مصر تعتبر الشريك التجاري الأول لأوكرانيا في أفريقيا والشرق الأوسط، مبديًا التطلع لدفع التعاون بين البلدين في مجالات الغاز، والإنشاء والتعمير، والطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوطين الصناعة. 

وأعرب عن دعم مصر لتدشين تعاون ثلاثي بين مصر وأوكرانيا في إفريقيا، والاستفادة من كون مصر بوابة لنفاذ الصادرات وضخ الاستثمارات إلى الأسواق الأفريقية. 

وأكد وزير الخارجية موقف مصر من الأزمة الأوكرانية، والمرتكز على احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، مسلطًا الضوء على الرؤية المصرية بأهمية إنهاء الأزمة من خلال التفاوض وبشكل يحقق مصالح الطرفين، مبرزًا دور مصر في المبادرات ذات الصلة، ومنها مبادرة القادة الأفارقة، ومجموعة الاتصال العربية الخاصة بالأزمة، والمشاركة في الاجتماع الوزاري للمبادرة الصينية البرازيلية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وزير الخارجية والهجرة يشارك في الاجتماع الاستثنائي للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي

وزير الخارجية يشارك في الجلسة الافتتاحية لمنتدى حوارات روما المتوسطية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بدر عبد العاطي أوكرانيا مجموعة السبع المشتركة القائمة عبد العاطي علاقات التعاون التجاري والاقتصادي ملف الأمن الغذائي تعاون ثلاثي بين مصر وأوكرانيا في أفريقيا

مواد متعلقة

بدر عبد العاطى يبحث مع وزير الخارجية والتجارة لشمال مقدونيا زيادة التبادل التجاري بين البلدين

عبد العاطي يبحث مع جان نويل بارو زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر

مناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي، تفاصيل لقاء عبد العاطي مع وزيرة المالية الكويتية

تشجيع الاستثمارات الكويتية بمصر، تفاصيل اجتماع عبد العاطي وفهد يوسف الصباح

بدر عبد العاطى يكشف عن دعم بوليفيا لمصر بمكون هام لتصنيع السيارات الكهربائية (صور)

بدر عبد العاطى: جرى التباحث بشان استيراد الدواجن واللحوم من دولة بوليفيا

عبد العاطي يلتقي نظيره الصربي ويشيد بتطور العلاقات الثنائية خلال منتدى صير بني ياس

الأكثر قراءة

تقارير تكشف رد فعل إدارة ليفربول بعد تصريحات محمد صلاح النارية

فتوح يرد على ممدوح عباس: النادي عارف إن عندي نزلة برد

اتحاد المنتجين يكشف عن انخفاض كبير في أسعار الدواجن والبيض

أول صور للناجين من حادث غرق اللنش السياحى بالبحر الأحمر

قرار عاجل للمترو قبل مباراة الأهلي وستاد أبيدجان

بيان عاجل للسكك الحديدية بشأن حادث تصادم قطار بأتوبيس طلاب بلبيس

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين 25/11/2024

تعطل حركة القطارات على خط بورسعيد الإسكندرية نتيجة سقوط جرار

منوعات

المزيد

وظائف ضمن الأعلى أجرا في روسيا، تعرف عليها

أدى ركعتين وسرق متعلقات المصلين، ضبط لص أثار الفزع داخل المساجد (فيديو)

مدمن مخدرات يرتكب 3 مذابح في إسطنبول خلال يوم واحد

بسبب ضجيج أطفالها، مسنة أمريكية تقتل جارتها رميًا بالرصاص

المزيد

خدمات

المزيد

لراغبي الحجز، قائمة بمكاتب بريد سحب كراسات شروط شقق سكن كل المصريين 5

تعرف على سعر النحاس اليوم الإثنين

سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم الاثنين في الأسواق

الصحة تعلن عن حاجتها لأطباء وصيادلة، اعرف الشروط

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن قطار الشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شرب القهوة في المنام وعلاقته بالقدرة على التعامل مع الأزمات

سلم وارض وعيش حياتك، علي جمعة للناس: لا تطلب من الله تغيير حالتك

تفسير رؤية الساحر في المنام وعلاقتها بالنجاة من شر كبير

المزيد
الجريدة الرسمية