وزير الخارجية والهجرة يشارك في الاجتماع الاستثنائي للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي

شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، في أعمال الدورة غير العادية الثالثة والعشرين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة افتراضيًا يوم الاثنين وتناول الاجتماع الوزاري عدد من التقارير الخاصة بعمل الاتحاد الإفريقي ومشاركة الاتحاد الافريقي في مجموعة العشرين.

عضوية الاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين تمثل مكسبًا هامًا

وأشار الوزير عبد العاطي إلى ان عضوية الاتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين تمثل مكسبًا هامًا للقارة الأفريقية، وذلك بما تتيحه من فرصة لوضع الأولويات الأفريقية على الأجندة الدولية سواء اتصالًا بتمويل التنمية أو إصلاح سياسات البنوك متعددة الأطراف أو معالجة إشكالية الديون السيادية، في وقت تتزايد فيه التحديات المالية والاقتصادية على الدول الإفريقية.

تحديات قائمة خاصة بأطر الحوكمة والرقابة

وأكد استعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم لإنجاح الرئاسة الجنوب الأفريقية لمجموعة العشرين، منوهًا إلى أهمية تعزيز انخراط الدول الأعضاء في صياغة وتحديث أولويات الاتحاد الأفريقي وتقييم مشاركة الاتحاد الدورية في اجتماعات مجموعة العشرين.

كما ثمن وزير الخارجية التقرير الذي أعدته مفوضية الاتحاد الأفريقي اتصالًا بالتقدم المحرز في مراجعة المسائل المالية والإدارية بالاتحاد الأفريقي، والذي يعكس التزام المفوضية بالارتقاء بمستوى الحوكمة والشفافية في إدارتها، مؤكدًا على أهمية البناء على ما تحقق من تطورات إيجابية، ومعالجة أي تحديات قائمة خاصة بأطر الحوكمة والرقابة لتعزيز معيار الشفافية والمتابعة من الدول الأعضاء لتحسين الأداء المؤسسي.

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