الأحد 24 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

تجنب الانزلاق لحرب إقليمية، تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع ممثلي الإعلام الكويتي(صور)

وزير الخارجية خلال
وزير الخارجية خلال لقاء مع وسائل الإعلام فى الكويت، فيتو

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم  لقاءً مع ممثلي وسائل الإعلام الكويتية والأجنبية خلال الزيارة التي يقوم بها إلى دولة الكويت الشقيقة. 

 الدورة ١٤ من اللجنة العليا المشتركة

استعرض الوزير عبد العاطي مجمل جوانب الزيارة التي قام بها إلى دولة الكويت الشقيقة، واللقاءات التي عقدها مع كبار المسئولين الكويتيين لتعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، حيث تناول أهم الموضوعات التي تم مناقشتها، مشيرًا إلى أنه كان هناك تركيزًا على الجوانب السياسية والاقتصادية في العلاقات الثنائية وتعزيز الاستثمارات، بالإضافة إلى الترتيبات لعقد الدورة ١٤ من اللجنة العليا المشتركة بالكويت برئاسة وزيري الخارجية. 

كما أبرز وزير الخارجية ما تم التوافق بشأنه بين الجانبين سواء فيما يتعلق بالشق الثنائي، أو على صعيد القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

الموضوعات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية

‏‎وشهد اللقاء الإعلامي قيام وزير الخارجية بالرد على الاستفسارات التي طرحها الصحفيين، وذلك اتصالًا بأوجه التعاون الثنائي بين مصر والكويت، بالإضافة إلى مواقف البلدين إزاء أبرز الموضوعات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وبالأخص التطورات في قطاع غزة ولبنان، حيث شدد على ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، والعمل على خفض التصعيد من أجل تجنب الانزلاق إلى حرب إقليمية.

وزير الخارجية يلتقي ولي العهد الكويتي وينقل له رسالة شفهية من رئيس الجمهورية

وزير الخارجية يتوجه إلى دولة الكويت في زيارة لتعزيز العلاقات

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بدر عبد العاطي الكويت الساحتين الإقليمية والدولية الشرق الأوسط صعيد القضايا الإقليمية

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