الإثنين 25 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مصر تؤكد ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 .. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره اللبناني

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره اللبناني، فيتو

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، عبد الله بو حبيب، وزير الخارجية اللبناني والمغتربين، خلال مشاركتهما في فعاليات منتدى حوارات روما المتوسطية.

 تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٧٠١

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الجانبين تناولا آخر التطورات المتعلقة بالأوضاع في لبنان، والمفاوضات الجارية للتوصل لوقف إطلاق النار. 

وأشار وزير الخارجية إلى موقف مصر الداعم لتمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني وضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٧٠١ بكافة عناصره من كل الأطراف.

21 طنًّا من المواد الغذائية ومستلزمات الإعاشة مساعدات مصرية إلى لبنان

 كما أكد الوزير عبد العاطي حرص مصر على استمرار تقديم كافة أشكال الدعم للبنان الشقيق في ظل الظرف الحرج الراهن، والذي كان آخره تسليم شحنة جديدة من المساعدات الإغاثية في 13 نوفمبر، والتي تضمنت 21 طنًا من المواد الغذائية ومستلزمات الإعاشة اللازمة للتخفيف عن كاهل النازحين.

وأعاد وزير الخارجية التأكيد على موقف مصر الداعي لانتخاب رئيس للبنان بتوافق وطني دون إملاءات خارجية لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي. 

وأكد أن القاهرة لا تدخر جهدًا في اتصالاتها سواء على المستوى الثنائي أو عبر اللجنة الخماسية الخاصة بلبنان من أجل حلحلة أزمة الفراغ الرئاسي.

وزير الخارجية يدعو لعقد منتدى الاستثمار المصري الكويتي في أقرب وقت

وزير الخارجية يعلن إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض للقنصلية المصرية بالكويت

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية اللبنانية قرار مجلس الأمن ١٧٠١ لبنان وقف اطلاق النار مساعدات مصرية إلى لبنان لانتخاب رئيس للبنان الشغور الرئاسي

مواد متعلقة

عبد العاطي يعلن تشكيل زد في مواجهة مودرن سبورت بالدوري

مناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي، تفاصيل لقاء عبد العاطي مع وزيرة المالية الكويتية

تشجيع الاستثمارات الكويتية بمصر، تفاصيل اجتماع عبد العاطي وفهد يوسف الصباح

بدر عبد العاطى يكشف عن دعم بوليفيا لمصر بمكون هام لتصنيع السيارات الكهربائية (صور)

بدر عبد العاطى: جرى التباحث بشان استيراد الدواجن واللحوم من دولة بوليفيا

الأكثر قراءة

تكليف حاسم من السيسي لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي

زيادة أسعار بيبسي كولا مصر، وهذا موعد التطبيق

تقرير الطب الشرعي: حالة سعد الصغير الصحية تستدعي تعاطي الترامادول

أول رد فعل من سعد الصغير عقب سجنه 3 سنوات بتهمة تعاطي المخدرات (فيديو وصور)

بالأسماء، تشكيلات الهيئات الإعلامية والصحفية الجديدة

السجن المشدد 3 سنوات للمطرب سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزى اليوم الاثنين

محافظ البحر الأحمر: إنقاذ 28 شخصًا من حادث غرق اللانش السياحي واستمرار البحث عن 17 آخرين

منوعات

المزيد

بسبب ضجيج أطفالها، مسنة أمريكية تقتل جارتها رميًا بالرصاص

تحطم طائرة شحن تابعة لشركة DHL في ليتوانيا

إحباط محاولة أم لبيع طفلتها مقابل 80 ألف دولار

هدمت منازل وأسقطت أعمدة الكهرباء والأشجار، عاصفة قوية تضرب 5 ولايات في تركيا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر اليوم الاثنين 25-11-2024 في الأسواق؟

سعر الألومينوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد 24/11/2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 24/11/2024

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 24-11-2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للإعلام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الساحر في المنام وعلاقتها بالنجاة من شر كبير

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن المسيب (3 – 3)

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن المسيب (2 – 3)

المزيد
الجريدة الرسمية