مصر تؤكد ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 .. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره اللبناني

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، عبد الله بو حبيب، وزير الخارجية اللبناني والمغتربين، خلال مشاركتهما في فعاليات منتدى حوارات روما المتوسطية.

تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٧٠١

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الجانبين تناولا آخر التطورات المتعلقة بالأوضاع في لبنان، والمفاوضات الجارية للتوصل لوقف إطلاق النار.

وأشار وزير الخارجية إلى موقف مصر الداعم لتمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني وضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٧٠١ بكافة عناصره من كل الأطراف.

21 طنًّا من المواد الغذائية ومستلزمات الإعاشة مساعدات مصرية إلى لبنان

كما أكد الوزير عبد العاطي حرص مصر على استمرار تقديم كافة أشكال الدعم للبنان الشقيق في ظل الظرف الحرج الراهن، والذي كان آخره تسليم شحنة جديدة من المساعدات الإغاثية في 13 نوفمبر، والتي تضمنت 21 طنًا من المواد الغذائية ومستلزمات الإعاشة اللازمة للتخفيف عن كاهل النازحين.

وأعاد وزير الخارجية التأكيد على موقف مصر الداعي لانتخاب رئيس للبنان بتوافق وطني دون إملاءات خارجية لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي.

وأكد أن القاهرة لا تدخر جهدًا في اتصالاتها سواء على المستوى الثنائي أو عبر اللجنة الخماسية الخاصة بلبنان من أجل حلحلة أزمة الفراغ الرئاسي.

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