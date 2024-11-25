الإثنين 25 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية يشارك في الجلسة الافتتاحية لمنتدى حوارات روما المتوسطية

وزير الخارجية بدر
وزير الخارجية بدر عبد العاطى، فيتو

 شارك د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة صباح اليوم في الجلسة الافتتاحية للنسخة العاشرة من منتدى حوارات روما المتوسطية، بحضور الرئيس الإيطالي "سيرجيو ماتاريلا"، ومشاركة عدد من وزراء الخارجية، لتبادل الرؤى حول سبل تحقيق الاستقرار الإقليمي وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين دول المتوسط في مواجهة التحديات المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

 منطقة الشرق الأوسط 

 وأعلن السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن وزير الخارجية ألقى كلمة خلال الجلسة الافتتاحية أوضح فيها أن المنتدى يُعقد خلال مرحلة دقيقة تواجه فيه دول المتوسط تحديات أمنية وسياسية جسيمة، لاسيما في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تهديد للسلم والأمن الإقليمي على اثر العدوان لأكثر من عام على قطاع غزة، وانتهاك للسيادة اللبنانية.
واستعرض عبد العاطى محددات الموقف المصرى التى تستند إلى ضرورة وقف فورى لإطلاق النار في غزة ولبنان، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، ونفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، فضلا عن أهمية الانتقال لإيجاد أُفق سياسي لتنفيذ حل الدولتين. 

وأشار إلى استضافة القاهرة يوم 2 ديسمبر المقبل لمؤتمر وزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة.

التزام مصر بمكافحة الهجرة غير الشرعية

وأكد وزير الخارجية أن منطقة المتوسط تتمتع بإمكانيات اقتصادية معتبرة يتعين الاستفادة منها في إطار شراكة حقيقية بين دول المتوسط لتحقيق المصالح المشتركة. 

وتطرق الوزير إلى قضية الهجرة حيث أكد   التزام مصر بمكافحة الهجرة غير الشرعية في إطار نهج شامل يستهدف تناول أسبابها الجذرية، مشددا على أهمية تضمين البُعد التنموي في معالجتها، فضلا عن تعزيز مسارات الهجرة النظامية.
واهتم  عبد العاطى بتناول الفرص الواعدة التى يوفرها مجال الطاقة والتعاون المشترك بين دول المتوسط سواء فيما يتعلق بمصادر الطاقة التقليدية أو المصادر المتجددة والنظيفة والخضراء كالهيدروجين الأخضر، فضلا عن الفرص المتاحة للربط الكهربائي، مستعرضًا الإمكانيات المصرية في هذا القطاع الحيوي سواء على صعيد البنية التحتية أو الموارد الطبيعية.
كما تطرق إلى الأوضاع في البحر الأحمر والتصعيد الحالي الذي يؤثر على حركة الملاحة الدولية، وعلى الاقتصاد المصرى بسبب انخفاض عائدات قناة السويس، ونوه بضرورة التعامل مع تلك القضية من خلال نهج شامل وفى مقدمتها وقف الحرب المستمرة في غزة ولبنان.

بدر عبد العاطى يبحث مع وزير الخارجية والتجارة لشمال مقدونيا زيادة التبادل التجاري بين البلدين

مصر تؤكد ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره اللبناني

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بدر عبد العاطي تحقيق الاستقرار الإقليمي تعزيز الشراكات الاقتصادية تحقيق الأمن والاستقرار منطقة الشرق الأوسط تهديد للسلم والأمن وقف فوري لاطلاق النار غزة ولبنان إطلاق سراح الرهائن تعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة مكافحة الهجرة غير الشرعية حل الدولتين وزارة الخارجية الهيدروجين الاخضر غزة حركة الملاحة الدولية وزير الخارجية والهجرة تعزيز الشراكات الاقتصادية بين دول المتوسط

مواد متعلقة

بدر عبد العاطى يبحث مع وزير الخارجية والتجارة لشمال مقدونيا زيادة التبادل التجاري بين البلدين

مصر تؤكد ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 .. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره اللبناني

وزير الخارجية: مصر تستضيف أكثر من 9 ملايين لاجئ ومهاجر

وزير الخارجية يدعو لعقد منتدى الاستثمار المصري الكويتي في أقرب وقت

وزير الخارجية يعلن إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض للقنصلية المصرية بالكويت

الأكثر قراءة

تقرير الطب الشرعي: حالة سعد الصغير الصحية تستدعي تعاطي الترامادول

أول رد فعل من سعد الصغير عقب سجنه 3 سنوات بتهمة تعاطي المخدرات (فيديو وصور)

تكليف حاسم من السيسي لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي

الملف على مكتب مدبولي، المالية تنتهي من الضوابط الجديدة للإفراج عن سيارات المعاقين

بالأسماء، تشكيلات الهيئات الإعلامية والصحفية الجديدة

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين 25/11/2024

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزى اليوم الاثنين

تفاصيل اجتماع السيسي مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي (فيديو)

منوعات

المزيد

أدى ركعتين وسرق متعلقات المصلين، ضبط لص أثار الفزع داخل المساجد (فيديو)

مدمن مخدرات يرتكب 3 مذابح في إسطنبول خلال يوم واحد

بسبب ضجيج أطفالها، مسنة أمريكية تقتل جارتها رميًا بالرصاص

تحطم طائرة شحن تابعة لشركة DHL في ليتوانيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الإثنين

سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم الاثنين في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين 25/11/2024

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأثنين 25/ 11/ 2024

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن قطار الشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"سلم وارض وعيش حياتك"، علي جمعة للناس: "لا تطلب من الله تغيير حالتك"

تفسير رؤية الساحر في المنام وعلاقتها بالنجاة من شر كبير

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن المسيب (3 – 3)

المزيد
الجريدة الرسمية