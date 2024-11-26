تحدت العادات والتقاليد، "أم بسمة" أول سيدة "دليفري" على سكوتر ببني سويف (صور)

قصة مُلهمة جديدة تؤكد أن المرأة قادرة على تحقيق النجاح في أي مجال تختاره، مهما كانت التحديات الاجتماعية أو الثقافية، ففي أحد الأحياء الشعبية بمدينة بني سويف، وبالتحديد في شقة بسيطة صغيرة، تعيش أمل عبد المنعم، الشهيرة بـ "أم بسمة"، التي تبلغ من العمر 53 عامًا، مع زوجها المسن والمريض، ولأن زوجها يعاني صعوبة الحركة، قررت "أم بسمة" أن تعمل بنفسها لتلبية احتياجات الحياة اليومية، وبطريقة غير تقليدية، اختارت أن تعمل "دليفري" على سكوتر، لتصبح أول امرأة في محافظة بني سويف تعمل بهذه المهنة.

أم بسمة أول سيدة تعمل دليفري ببني سويف

أم بسمة أول سيدة تعمل دليفري ببني سويف

تخرج "أم بسمة" يوميًّا على سكوترها لتوصيل الطلبات إلى المنازل في شوارع الأحياء المختلفة، في رحلة عمل تمتد غالبًا من الساعة الرابعة مساءً وحتى منتصف الليل، وتلفت الأنظار بوجودها المميز، خاصة في ظل العادات والتقاليد التي قد تحد من عمل المرأة في بعض المهن، مما يجعل من تجربتها نموذجًا يحتذى به في مواجهة التحديات الاجتماعية.

أم بسمة أول سيدة تعمل دليفري ببني سويف

وتقول "أم بسمة" بفخر: "الشغل مش عيب ولا حرام"، مؤكدة أن عملها كسائقة توصيل طلبات على سكوتر لم يكن سهلًا في البداية، لكنه كان الخيار الأفضل لمساعدتها في توفير مستلزمات الحياة اليومية، وقد قررت التغلب على خوفها والتحديات الاجتماعية في منطقة الصعيد، حتى استطاعت أن تشتري السكوتر وتبدأ عملها بشكل مستقل، دون انتظار مساعدات من أحد.

أم بسمة أول سيدة تعمل دليفري ببني سويف

أم بسمة: زوجي وابنتي هما أكبر داعمين لي

وأكدت "أم بسمة" دعمها اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي في تمكين المرأة، مشيرة إلى أن هذا الدعم كان أحد الأسباب التي شجعتها على اتخاذ قرارها بالخروج للعمل في مهنة قد تكون غير مألوفة في مجتمعها، مؤكدة أن دعم زوجها وابنتها كان من العوامل الرئيسية التي ساعدتها على الاستمرار في هذا المسار، حيث تقول: "زوجي وابنتي هما أكبر داعمين لي، ولا يكتفيان بتشجيعي، بل يساعدانني على تأدية عملي بكل سهولة".

أم بسمة أول سيدة تعمل دليفري ببني سويف

وأشارت "أم بسمة" إلى أن ردود الفعل من المواطنين كانت إيجابية للغاية، فالكثير من الناس في المنطقة يشجعونها على مواصلة العمل، معتبرين أنها تمثل قدوة للمرأة القوية التي لا تخشى العمل في أي مهنة شريفة، مهما كانت الظروف.

زوجها: عملها لم يؤثر في متطلبات المنزل

زوج "أم بسمة"، أحمد عبد الفتاح، الذي يعاني من مرض يجعله طريح الفراش، عبر عن دعمه الكامل لزوجته، وقال: "عندما اقترحت علي فكرة العمل كسائقة توصيل طلبات على سكوتر، رحبت بها فورًا، فالرجل والمرأة الآن يمكنهما العمل في أي مهنة شريفة، وهذا يعود إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للمرأة في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن عمل زوجته لم يؤثر على متطلبات المنزل، بل ساعد في تلبية كافة احتياجاته.

أم بسمة أول سيدة تعمل دليفري ببني سويف

ورافقنا "أم بسمة" أثناء توصيلها للطلبات إلى المنازل، حيث التقت بأحد الزبائن الذين عبَّروا عن إعجابهم بمهنية "أم بسمة" في العمل، حيث قالت إحدى السيدات: "أم بسمة أصبحت جزءًا من حياتنا اليومية، فأنا لا أتردد في الاتصال بها كلما احتجت إلى أي شيء، عملها أصبح مصدر أمان لنا، وأنا أدعمها بالكامل في ما تفعله، لأن قصتها تلهم الكثير من النساء، لأنها ليست مجرد سيدة تعمل كسائقة توصيل طلبات، بل هي رمز للقدرة على كسر القيود وتحقيق الاستقلال المالي رغم الصعوبات.

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