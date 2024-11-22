القبض على 5 أشخاص سطوا على سيارة مواد غذائية ببني سويف

ألقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، القبض على 5 أشخاص، بينهم شخص ملثم، قاموا بالسطو على سيارة محملة بمواد غذائية على الطريق الزراعي بالقرب من قريتي سدس وعرفة التابعتين لمركز ببا بمحافظة بني سويف.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيارة المستخدمة في الواقعة، بالإضافة إلى أسلحة نارية والحمولة المسروقة التي تخص إحدى شركات المواد الغذائية.

تفاصيل سطو على سيارة مواد غذائية ببني سويف

وكشفت التحريات أن المتهمين الخمسة اعتدوا على سائق السيارة ومندوب الشركة بعد الاستيلاء على حمولة السيارة ومبلغ مالي قدره 60 ألف جنيه، ولاذوا بالفرار إلى منطقة حلوان بالقاهرة، حيث أسفرت الجهود الأمنية عن القبض عليهم، وأمرت النيابة بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

بلاغ بتعرض سيارة مواد غذائية لعملية لسطو مسلح

وكان اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد الخولي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتعرض سيارة تابعة لإحدى الشركات لعملية سطو مسلح أثناء نقلها مواد غذائية، حيث قام خمسة أشخاص مجهولين بالاعتداء على سائق السيارة ومندوب الشركة، واستولوا على الحمولة والمبلغ المالي قبل الهروب.

طلبوا شحنة مواد غذائية واعترضوها بالأسلحة النارية

وبناءً على ذلك، شكل اللواء محمد الخولي فريق بحث ضم ضباط مباحث مركز ببا، وتبين أن المتهمين من سكان منطقة حلوان، وأظهرت التحريات أن الجناة قاموا بالتواصل مع الشركة لطلب شحنة مواد غذائية وإرسالها إلى موقع على الطريق الزراعي قرب قريتي سدس وعرفة، وعند وصول السيارة، اعترضها المتهمون، وقام أحدهم بارتداء قناع وإشهار أسلحة نارية، قبل الاعتداء على السائق والمندوب وسرقة الحمولة والمبلغ المالي.

صاعق كهربائي وقناع وسيارة بدون لوحات معدنية

وأسفرت جهود فريق البحث عن تحديد هوية المتهمين، وهم: (م.و) 21 عامًا، يعمل في شركة مواد غذائية، و(أ.م) 19 عامًا، و(م.ر) 20 عامًا، و(ش.ا.ش) 20 عامًا، وتم ضبطهم وبحوزتهم مضبوطات تشمل صاعق كهربائي، قناع، سلاحين ناريين، وسيارة بدون لوحات معدنية، إلى جانب الحمولة المسروقة.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا