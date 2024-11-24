صحيفة بريطانية: أوكرانيا تواجه "صقيعا مميتا" بعد تدمير 80% من منظومة الطاقة

حذرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية من أن أوكرانيا ستواجه "صقيعا مميتا" هذا الشتاء بعد إعطاب 80% من البنية التحتية لمنظومة الطاقة في البلاد، ولاسيما الكهرباء.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الأوكرانية لا تخصص الأموال الكافية لتعزيز الطاقة الكهربائية ولا تتبع توصيات الخبراء الغربيين، ما يجعل الوضع مع أمن الطاقة في البلاد أسوأ، وذلك بالإضافة إلى الفساد الذي تعانيه البلاد.

فقدان 50% من إجمالي الطاقة الكهربائية

واعترفت السلطات الأوكرانية بفقدان منظومة الطاقة 9 غيغاواط من طاقات توليد الكهبراء منذ الربيع الماضي، بواقع 50% من إجمالي الطاقة الكهربائية.

وأعلن رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال دمار 90% من إجمالي المحطات الكهروحرارية، و30% من محطات الطاقة الكهرومائية جراء الضربات الروسية المستمرة لمواقع الطاقة والبنى التحتية في أوكرانيا.

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