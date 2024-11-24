الاحتلال يخلي حي الشجاعية في غزة تمهيدًا لاقتحامه

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة للسكان في مناطق بأحد الأحياء الواقعة في شرقي مدينة غزة ، ما أدى إلى موجة نزوح جديدة اليوم الأحد، في الوقت الذي أعلن فيه مسعفون فلسطينيون إصابة مدير مستشفى في غزة خلال هجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية.

إخلاء جديد للسكان في غزة

وفي منشور على منصة إكس أمس السبت، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة في حي الشجاعية ، وعزا ذلك إلى القذائف الصاروخية التي يطلقها مسلحون فلسطينيون من تلك المنطقة الواقعة في شمال قطاع غزة.

وأضاف المتحدث "من أجل أمنكم، عليكم إخلاؤها فورا جنوبا"، وفقا لوكالة "رويترز".

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ أمس السبت، وقالت إن الهجوم استهدف قاعدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود.

وأظهرت لقطات مصورة منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام فلسطينية، سكانا يغادرون حي الشجاعية على عربات تجرها حمير وعربات أخرى صغيرة، بينما كان آخرون يسيرون على الأقدام من بينهم أطفال.

وقال سكان ووسائل إعلام فلسطينية إن العائلات التي تعيش في المناطق المستهدفة بدأت في الفرار من منازلها منذ حلول الظلام أمس السبت وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وهي أحدث موجة نزوح منذ بدء الحرب قبل 13 شهرا.

وفي وسط قطاع غزة، قال مسؤولون في قطاع الصحة إن 10 فلسطينيين على الأقل استشهدوا في غارات جوية إسرائيلية على مخيمي المغازي والبريج منذ الليلة الماضية.

إصابة مدير مستشفى

وفي شمال غزة، حيث تعمل القوات الإسرائيلية منذ أوائل الشهر الماضي ضد جماعة حماس الذين يحاولون إعادة تنظيم صفوفهم، قال مسؤولون بوزارة الصحة إن طائرة مسيرة إسرائيلية أسقطت قنابل على مستشفى كمال عدوان، مما أدى إلى إصابة مدير المستشفى حسام أبو صفية.

وقال أبو صفية في بيان مصور وزعته وزارة الصحة اليوم الأحد: "لكن والله هذا شيء لن يوقفنا عن إكمال مسيرتنا الإنسانية وسنبقى نقدم هذه الخدمة مهما كلفنا".

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