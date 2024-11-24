إقبال كثيف على انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الفيوم

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، أن الانتخابات الطلابية للعام الجامعي 2024 /2025، التي انطلقت اليوم علي مستوي كليات الجامعة، لانتخاب المكتب التنفيذي لاتحاد الطلاب بكل كلية، شهدت إقبالًا كثيفًا علي صناديق الانتخابات، وتستمر حتى الخامسة من مساء اليوم، يعقب عملية الاقتراع فرز الأصوات وسيتم إعلان نتيجة الفائزين فور الانتهاء من أعمال الفرز.

مراحل إجراء الانتخابات الطلابية بجامعة الفيوم

يذكر أن أولي مراحل انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الفيوم، قد بدأت منذ يوم الخميس 14 نوفمبر الجاري، بفتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات، كما تم إعلان الكشوف المبدئية للطلاب المتقدمين لخوض الانتخابات، ثم تلقي طلبات الطعون، وعقدت لجنة فحص الطعون جلسة لاستبعاد من لا تنطبق عليه الشروط ومن كان الطعن في أسباب ترشحه صحيح، ثم تم إعلان الكشوف النهائية وانطلاق الدعاية الانتخابية التي توقفت امس، تم مرحلة الاقتراع اليوم الأحد.

جدول أعمال مجلس شئون المجتمع وتنمية البيئة

علي صعيد آخر قال الدكتور عاصم فؤاد العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مجلس شئون خدمة المجتمع عقد اليوم جلسة وتضمن جدول الأعمال إحاطة المجلس علما بموافقة رئيس الجامعة على اعتماد تشكيل لجنة لدراسة التصور المقترح للهوية البصرية لسور جامعة الفيوم بشكل يجمع بين التصور الفني للمقترح وتقنيات العمارة الحديثة بحيث يتماشى مع الهوية البصرية لمحافظة الفيوم وسوف يتم توزيع استبانة على مستوى الجامعة لدراسة المقترحات حول الموضوع.

كما شمل جدول أعمال مجلس شئون المجتمع، الإحاطة بموقف اتفاقات التعاون التي تم إبرامها بين القطاع أو الكليات مع المؤسسات المختلفة، والانشطة الخاصة بقطاع خدمة المجتمع في الكليات.

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