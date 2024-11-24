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ثقافة وفنون

مهرجان الفيوم السينمائي يعلن قائمة تكريمات الدورة الأولى

إلهام شاهين،فيتو
إلهام شاهين،فيتو

كشفت إدارة مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة عن قائمة تكريمات الدورة الأولى التي تنطلق غدًا الإثنين ٢٥ نوفمبر وتستمر حتى ٣٠ من الشهر الجاري.

 

تكريم الهام شاهين


وأعلن مهرجان الفيوم، أن النجمة إلهام شاهين تأتي على رأس المكرمين نظرا للإسهامات الفنية الكبيرة التي قدمتها خلال مشوارها الفني، ومشوارها في السينما المصرية بعدد كبير من الأفلام كممثلة من جانب ومنتجة سينمائية على الجانب الآخر وتصديها لإنتاج عدد من الأفلام التي تناقش قضايا قوية ومؤثرة؛ لتكون امتدادًا لجيل من رائدات وصانعات السينما المصرية، بالإضافة إلى نشاطها الهائل في الشأن العام والقضايا الخاصة بالبيئة والمرأة.

 

ويكرم مهرجان الفيوم المنتجة التونسية الكبيرة درة بو شوشة صاحبة الرصيد السينمائي المميز والتي حصدت أعمالها عددًا كبيرًا من الجوائز في المهرجانات العالمية المختلفة، حيث تحرص دائما على تقديم أعمالا سينمائية ذات طابع مختلف، وتعاونت مع عدد كبير من نجوم الوطن العربي في أعمال مثل "غدوة وسعاد وولدي" وغيرها.


وقرر المهرجان منح تكريمًا تشجيعيًا خاصًا للفنان حمزة العيلي نظرًا لنجاحاته خلال الفترة الماضية في أن يقدم مجموعة من الأدوار المهمة التي أشاد بها الجمهور والنقاد وتمكنه من تقديم أدورا وشخصيات مختلفة ومميزة، وهذا القرار هو نهج جديد يقدمه المهرجان لدعم وتكريم عدد من المواهب المميزة في عالم السينما المصرية.


كما قررت إدارة مهرجان الفيوم تكريم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم نظرًا لمجهوداته القوية خلال الفترة الماضية ودعمه غير المحدود لإقامة المهرجان وتذليل كافة العقبات أمام القائمين على المهرجان لإقامته بالشكل المشرف بالإضافة إلى تجربته في إدارة المحافظة.

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