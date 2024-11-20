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جامعة الفيوم تنظم قافلة تنموية طبية شاملة بقرية منشأة طنطاوي في سنورس

القوافل الطبية بالفيوم،
القوافل الطبية بالفيوم، فيتو

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة  رئيس جامعة الفيوم،  أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة نظم اليوم الاربعاء، قافلة طبية تنموية شاملة بالوحدة الصحية، ومدرسة الجرمي، بقرية منشاة طنطاوي، بمركز سنورس، ضمن المبادرة القومية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري، شارك في القافلة  كلية الطب، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة، ومديرية التربية والتعليم  ومديرية الصحة والسكان، وقدمت القافلة خدماتها الطبية في كل التخصصات.

مشاركة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة في القافلة

وأضاف رئيس جامعة الفيوم،  أن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة عقدت خلال القافلة، حملة توعية بقضايا المرأة، تناولت حملة التوعية  قضايا العنف ضد المرأة، ومظاهره في الريف المصري، وكيفية التعامل مع العنف اللفظي على وجه التحديد، وتأثير العنف اللفظي على تربية الأبناء، كما تم تناول ظاهرة الزواج المبكر وأسبابها والمفاضلة بين الزواج في سن مبكرة، والزواج في في السن الطبيعي، وتمت مناقشة مشاركة المرأة في تكاليف الحياة وإدارتها لبيتها ماليًّا، كما تم توعية أهل القرية بأشكال العنف ومدى تأثيره على المرأة والأسرة والمجتمع.

مشاركة كلية الهندسة والذكاء الاصطناعي

كما شاركت   كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، خلال القافلة بندوة توعية بعنوان "الاستخدام الصحيح لوسائل التواصل الاجتماعي"،  لتلاميذ المدرسة الابتدائية بالقرية، وتناولت الندوة الاستخدام الصحيح لوسائل التواصل الاجتماعي فى ظل التقدم التكنولوجى الكبير، إذ أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا أساسيًا من حياة الأسرة وحياة الأطفال، ويحب استخدام مواقع التواصل الاجتماعي الاستخدام الصحيح ليكون إيجابيًا وآمنًا.

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 وتشير بعض الدراسات إلى أن الأطفال يقضون ساعات طويلة على الإنترنت ووسائل  التواصل الاجتماعي يوميًّا بشكل يؤثر على حالتهم النفسية والاجتماعية، ومن المهم تعزيز الوعي والفهم بالاستخدام الصحيح لديهم، ولوسائل التواصل الاجتماعي  فوائد أيضًا  لدى الأطفال كالبرامج التعليمية والثقافية، وبرامج تنمية مهاراتهم وقدراتهم الرقمية.

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الفيوم جامعة الفيوم قضايا العنف ضد المرأة القوافل الطبية التواصل الاجتماعي الوحدة الصحية بداية جديدة لبناء الإنسان رئيس جامعة الفيوم مديرية الصحة والسكان

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