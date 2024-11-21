انطلاق الدعاية لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الفيوم اليوم

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، إن الدعاية الانتخابية، للانتخابات الطلابية للعام الجامعي 2024 /2025، قد انطلقت اليوم الخميس على مستوى كليات الجامعة، وقد بدأت مراحل انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الفيوم، قد بدأت اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر الجاري، بفتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات، كما تم إعلان الكشوف المبدئية للطلاب المتقدمين لخوض الانتخابات، وتم تلقي طلبات الطعون، وفحصها وإعلان الكشوف النهائية.

القوافل الطبية المجانية لخدمة المجتمع المحلي

يذكر أنه في إطار مساهمات الجامعة في خدمة المجتمع المحلي، نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، امس الاربعاء، قافلة طبية تنموية شاملة بالوحدة الصحية، ومدرسة الجرمي، بقرية منشاة طنطاوي، بمركز سنورس، ضمن المبادرة القومية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري، شارك في القافلة كلية الطب، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة، ومديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة والسكان، وقدمت القافلة خدماتها الطبية في كل التخصصات.

مشاركة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة في القافلة

وقد شاركت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، علي هامش القافلة القافلة، بحملة توعية بقضايا المرأة، تناولت حملة التوعية قضايا العنف ضد المرأة، ومظاهره في الريف المصري، وكيفية التعامل مع العنف اللفظي على وجه التحديد، وتأثير العنف اللفظي على تربية الأبناء، كما تم تناول ظاهرة الزواج المبكر وأسبابها والمفاضلة بين الزواج في سن مبكرة، والزواج في في السن الطبيعي، وتمت مناقشة مشاركة المرأة في تكاليف الحياة وإدارتها لبيتها ماليًّا، كما تم توعية أهل القرية بأشكال العنف ومدى تأثيره على المرأة والأسرة والمجتمع.

مشاركة كلية الهندسة والذكاء الاصطناعي في ندوة "الاستخدام الصحيح لوسائل التواصل الاجتماعي"

كما شاركت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، خلال القافلة بندوة توعية بعنوان "الاستخدام الصحيح لوسائل التواصل الاجتماعي"، لتلاميذ المدرسة الابتدائية بالقرية، وتناولت الندوة الاستخدام الصحيح لوسائل التواصل الاجتماعي فى ظل التقدم التكنولوجى الكبير، إذ أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا أساسيًا من حياة الأسرة وحياة الأطفال، ويحب استخدام مواقع التواصل الاجتماعي الاستخدام الصحيح ليكون إيجابيًّا وآمنًا.

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