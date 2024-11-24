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الآثار السورية تكشف حقيقة العثور على نصوص لنقوش أبجدية جديدة

آثار سورية، فيتو
آثار سورية، فيتو

نفت المديرية العامة للآثار والمتاحف في سوريا، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام حول اكتشاف أثري لأبجدية جديدة في موقع تل أم المرا التاريخي بمدينة حلب شمال غربي البلاد.

حقيقة اكتشاف أثري لأبجدية جديدة في سوريا 

وجاء في بيان مديرية الآثار السورية أن هذا الاكتشاف "هو مجرد فرضية نشرها عالم الآثار الذي عمل ضمن بعثة أمريكية في الموقع المذكور في كتاب له عام 2010".

ومن جانبه أكد مدير عام مديرية الآثار والمتاحف محمد نظير عوض لوكالة الأنباء الرسمية "سانا" أن مثل هذه الدراسات تحتاج لوقت كبير لإثباتها وأن ما تم نشره غير دقيق

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ويشار إلى أن وسائل إعلام محلية وعالمية تداولت مؤخرًا خبرًا مفاده عثور فريق من المنقبين على أسطوانات طينية بطول الإصبع محفور عليها كتابة أبجدية، وأنها أقدم بنحو 500 عام من النصوص المكتشفة سابقًا.

الجدير بالذكر أن أقدم أبجدية مكتشفة في التاريخ هي "أبجدية أوغاريت"، وتعود لحوالي العام 1400 قبل الميلاد.

 

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سوريا الآثار والمتاحف أبجدية أوغاريت

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