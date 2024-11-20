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خارج الحدود

استشهاد 36 سوريا وإصابة 50 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مدينة تدمر

سوريا،فيتو
سوريا،فيتو

أفاد مصدر عسكري سوري، مساء اليوم الأربعاء، باستشهاد 36 شخصا وإصابة 50 آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مدينة تدمر في البادية السورية.

غارة إسرائيلية استهدفت مدينة تدمر في البادية السورية

 

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن المصدر قوله إنه بعد ظهر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه منطقة التنف مستهدفا عددا من الأبنية في مدينة تدمر بالبادية السورية.

وأضاف: "أسفر ذلك عن إرتقاء 36 شهيدا وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح وإلحاق أضرار مادية كبيرة بالأبنية المستهدفة والمنطقة المحيطة".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بأن الهجوم استهدفت مستودعا في المدينة الصناعية ومطعما ومباني سكنية، على مقربة من المدينة الأثرية في مدينة تدمر.

وقبيل ذلك، أعلن الإعلام الرسمي التابع للنظام السوري عن عدوان إسرائيلي استهدف مدينة تدمر، في ريف حمص الشرقي، مشيرا إلى وقوع عدد من الإصابات.

تصاعد الهجمات الإسرائيلية على سورية منذ بدء الحرب على غزة

وأكدت وكالة الأنباء التابعة للنظام السوري (سانا) أن العدوان الإسرائيلي "استهدف أبنية سكنية والمدينة الصناعية".

وتصاعدت الهجمات الإسرائيلية على سورية منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023، وزادت حدتها منذ بدء التصهيد الإسرائيلي في لبنان في سبتمبر الماضي.

 

 

 

 

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إسرائيل البادية السورية هجوم اسرائيلي مدينة تدمر السورية سوريا

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