الأحد 24 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: لبنان على شفير الانهيار

جوزيب بوريل، فيتو
جوزيب بوريل، فيتو

قال مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحفي في بيروت اليوم الأحد: "لبنان على شفير الانهيار".

لبنان على شفير الانهيار 

وأضاف جوزيب بوريل: "الصراع في الشرق الأوسط يحمل بعدا دوليا ولا يمكن للأسرة الدولية أن تبقى مكتوفة الأيدي".

وتابع: "كلفة غياب السلام في الشرق الأوسط باهظة ولا تحتمل والغارات الإسرائيلية على لبنان تستهدف الطواقم الطبية والمستشفيات".

دعوات أوروبية لوقف الحرب في لبنان 

واستطرد: "نحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان والاتحاد الأوروبي يدعم الولايات المتحدة وفرنسا في جهودهما لوقف إطلاق النار في لبنان".

وأوضح بوريل أن الاتحاد الأوروبي يريد إعادة السيادة إلى لبنان برا وبحرا وجوا، داعيا الأسرة الدولية لاتخاذ خطوات لوقف المجزرة في غزة.

txt

تسلل 3 طائرات مسيرة من لبنان إلى شمالي إسرائيل

txt

صفارات الإنذار تدوي في الجليلين الأعلى والغربي بعد صواريخ قادمة من لبنان


وأكد: "ندعم لبنان شعبا وجيشا ومؤسسات، وجاهزون لتقديم 200 مليون يورو للقوات المسلحة اللبنانية".

وقال بوريل: "على قادة لبنان تحمّل مسؤولياتهم السياسية في انتخاب رئيس للجمهورية ووضع حد لفراغ في السلطة دام عامين، وعلينا أن نمارس الضغوط على إسرائيل وحزب الله لقبول المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لبنان الاتحاد الاوروبي الشرق الأوسط إسرائيل مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بيروت

مواد متعلقة

تسلل 3 طائرات مسيرة من لبنان إلى شمالي إسرائيل

صفارات الإنذار تدوي في الجليلين الأعلى والغربي بعد صواريخ قادمة من لبنان

غارة إسرائيلية على بلدة البياضة في قضاء صور جنوبي لبنان

الأكثر قراءة

حبس محمد أبو بكر شهرين وتغريم ميار الببلاوي 20 ألف جنيه بتهمة تبادل الألفاظ الخارجة

أول رد رسمي من الزمالك على إيقاف القيد

مجلس الشيوخ يوافق على رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب

طالبوا حسين فهمي بالاعتذار، تكريم مخرجة أفروسنتريك بمهرجان القاهرة يشعل غضب المصريين

عثروا على جثته بعد اختطافه، اللحظات الأخيرة للحاخام الإسرائيلي المفقود في الإمارات (فيديو)

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024

أسباب موافقة مجلس الشيوخ على طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب

تعرف على كيفية جهاد النفس وأفضل أنواعه وأهميته

منوعات

المزيد

الولايات المتحدة تعيد زمردة ملعونة إلى البرازيل

شقيقة الملك تشارلز تحرج زوجته كاميلا وتمنعها من كسر البروتوكول

ولاية نيويورك تلغي قانونا يجرم الخيانة الزوجية

وصلة رقص لرئيس الوزراء الكندي مع المطربة تايلور سويفت تثير غضب الكنديين (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو الأرز الأبيض اليوم الأحد في الأسواق ؟

مواعيد عمل مكاتب البريد لسحب كراسات سكن لكل المصريين 5

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم السبت

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

سيميوني يصل إلى المباراة رقم 700 مع أتليتكو مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح كيفية الترتيب بين الصلاة الحاضرة والفائتة عند ضيق الوقت

الأزمة في النخب والصفوة، علي جمعة يكشف سر كثرة تعرضنا للفتن

حكم تطبيقات المراهنات على نتائج المباريات.. الأزهر يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية