الأحد 24 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

صفارات الإنذار تدوي في الجليلين الأعلى والغربي بعد صواريخ قادمة من لبنان

صواريخ حزب الله،
صواريخ حزب الله، فيتو

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن صفارات الإنذار تدوي في بلدات بالجليل الأعلى بعد رصد صواريخ.

صافرات الإنذار تدوي في الجليل الغربي 

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية في بيانها: "إطلاق صفارات الإنذار في رأس الناقورة وبلدات في محيطها بالجليل الغربي".

وأنذر جيش الاحتلال  الإسرائيلي، اليوم السبت سكان 5 بلدات في جنوب لبنان بإخلائها الفوري تمهيدا لقصفها، زاعما أن نشاطات "حزب الله" تجبره على العمل بقوة ضده في المناطق التي يتم إنذارها.

جيش الاحتلال يطالب سكان 5 بلدات في لبنان بإخلائها فورا 

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في حسابه على "تلغرام": بيان عاجل إلى سكان جنوب لبنان في القرى والبلدات التالية: زوطر الشرقية، زوطر الغربية، أرنون، يحمر، القصيبة".

وزعم: "‏نشاطات حزب الله تجبر جيش الدفاع على العمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكم".

وواصل المتحدث باسم جيش الاحتلال ادعاءاته: "‏من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. من أجل ضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير. ‏كل من يتواجد بالقرب من عناصر "حزب الله" أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر".

وأردف: "‏يحظر عليكم التوجه جنوبا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم عن التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك".

وبالأمس السبت أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان صادر عنها، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3670 شهيدا، و15413 مصابا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد.

وفي وقت سابق  أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على صور جنوبي لبنان إلى 5 شهداء و19 جريحًا.

وخرق  طيران الاحتلال الإسرائيلي جدار الصوت فوق بيروت وعدد من المناطق، وذلك بعدما جددت إسرائيل قصفها بمحيط بلدة المنصوري في قضاء صور ج بالقنابل الحارقة.

txt

جيش الاحتلال الإسرائيلي: إطلاق 25 صاروخًا من لبنان على معالوت منذ الفجر

إسرائيل تمطر سماء لبنان بالقنابل الحارقة   

وكانت اسرائيل استهدفت، عدة بلدات بالقنابل الحارقة، ما أدى إلى اندلاع حرائق واسعة وأضرار جسيمة بالممتلكات.

 ووسعت إسرائيل "دائرة النار" التي رسمتها المقاتلات الحربية بقذائفها المستمرة والمتصاعدة، لتشمل مناطق جديدة في "البقاع" شرقي لبنان.

وبدأت حملة التصعيد العسكري الجديدة منذ ساعات الفجر الأولى باستهداف مدمر لحي "البسطة"، مستهدفة شخصية قيادية في "حزب الله". 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الاحتلال لبنان حزب الله العدوان الإسرائيلي

مواد متعلقة

جيش الاحتلال الإسرائيلي: إطلاق 25 صاروخًا من لبنان على معالوت منذ الفجر

جيش الاحتلال الإسرائيلي يفجر مسجدا جنوبي لبنان (فيديو)

محلل سياسي: الاحتلال لا يحاول تحسين شروط التسوية في لبنان

الأكثر قراءة

عثروا على جثته بعد اختطافه، اللحظات الأخيرة للحاخام الإسرائيلي المفقود في الإمارات (فيديو)

تعرف على كيفية جهاد النفس وأفضل أنواعه وأهميته

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم، و4 أندية تتنافس على الصدارة

سقوط أمطار على عدد من المناطق في القاهرة والجيزة (فيديو وصور)

أخبار مصر: مفاجأة في أسعار كروت شحن الموبايل، تعليق قوي لـ عمرو أديب على وفاة محمد رحيم، فرص عمل جديدة بالإمارات، موعد انتهاء الحرب الروسية

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024

بينهم تاجر مخدرات.. 5 أزواج في حياة ميرفت أمين

مع موجة الطقس السيئ، هل تقرر وزارة التعليم تعطيل الدراسة ببعض المحافظات

منوعات

المزيد

ولاية نيويورك تلغي قانونا يجرم الخيانة الزوجية

وصلة رقص لرئيس الوزراء الكندي مع المطربة تايلور سويفت تثير غضب الكنديين (فيديو)

آلاف المحتجين في برشلونة يطالبون بتخفيض الإيجارات

أدلة جديدة على وجود مظاهر جاذبية غير معروفة حتى الآن في الكون

المزيد

خدمات

المزيد

مواعيد عمل مكاتب البريد لسحب كراسات سكن لكل المصريين 5

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم السبت

تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم السبت في الأسواق

3600 دولار سعر طن النحاس اليوم السبت في بورصة المعادن

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في جلسة محاكمة عمرو دياب والشاب المصفوع؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على كيفية جهاد النفس وأفضل أنواعه وأهميته

دعاء المطر، أفضل الأدعية من القرآن الكريم والسنة النبوية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 24 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية