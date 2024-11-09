تناوليها يوميًّا، مشروبات لشد الجسم وتنحيفه في زمن قياسي

مشروبات لشد الجسم وتنحيفه، تبحث الكثير من النساء عن مشروبات تساعد في شد الجسم وتنحيفه كجزء من نظامهم الغذائي والصحي، وهي التي تعتمد غالبا على تعزيز عملية الأيض، وتحفيز حرق الدهون، وتقليل الشهية.



وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك العديد من المشروبات التي يمكنها أن تساعد على شد الجسم وتنحيفه، مما يسهم في إنقاص الوزن وتحديد ملامح الجسم بشكل أفضل.

مشروبات تشد الجسم وتنحفه بسرعة

تنحيف الجسم بالمشروبات

وتستعرض أخصائية التغذية العلاجية، فيما يلي بعض المشروبات الفعالة لشد الجسم وتنحيفه، مع مراعاة أن الالتزام بنظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية ضروريان لتحقيق النتائج المرجوة.



1. الشاي الأخضر

يعتبر الشاي الأخضر من أكثر المشروبات شهرة في مجال إنقاص الوزن وشد الجسم. يحتوي على مضادات الأكسدة، مثل مادة الكاتيكين، التي تساهم في تعزيز عملية الأيض وحرق الدهون.

أشارت الدراسات إلى أن تناول الشاي الأخضر بانتظام يمكن أن يزيد من نسبة حرق السعرات الحرارية، خاصة عند تناوله قبل التمارين الرياضية. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكافيين التي تعزز الطاقة وتقلل من الشهية.



2. الشاي الأبيض

الشاي الأبيض أقل شيوعًا من الشاي الأخضر، لكنه يحتوي على فوائد مشابهة. يتميز هذا النوع من الشاي بقدرته على منع تكوين خلايا دهنية جديدة في الجسم، وبالتالي يمكن أن يساعد في التحكم في زيادة الوزن. كما أن له خصائص مضادة للأكسدة تساهم في تعزيز صحة الجلد وشد الجسم. يُفضل شرب كوب أو كوبين يوميًا من الشاي الأبيض للاستفادة من خصائصه في التنحيف وشد الجلد.



3. عصير الليمون والزنجبيل

يُعرف عصير الليمون والزنجبيل بخصائصه المحفزة لحرق الدهون وتطهير الجسم من السموم.

الزنجبيل يساعد في تحسين الهضم ويعمل كمنشط لعملية الأيض، مما يعزز من حرق السعرات الحرارية.

من ناحية أخرى، يحتوي الليمون على فيتامين سي الذي يعزز المناعة ويعمل كمضاد للأكسدة.

يُفضل تناول هذا المشروب صباحًا على الريق لزيادة فعاليته في تخفيف الوزن.

4. مشروب القرفة والعسل

تُعد القرفة من التوابل المعروفة بقدرتها على تحسين حساسية الجسم للأنسولين، مما يسهم في تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل الشهية. كما أن القرفة تساهم في تعزيز عملية الأيض، ما يسهل حرق الدهون.

عند خلط القرفة مع العسل، يصبح المشروب لذيذًا ويعمل كمصدر للطاقة. يُفضل تناول هذا المشروب صباحًا أو قبل النوم.

5. مشروب خل التفاح والماء

خل التفاح يحتوي على حمض الأسيتيك الذي يساعد في تقليل تراكم الدهون وتحفيز عملية الأيض. كما يعمل خل التفاح على تقليل الشهية عند تناوله مع الماء قبل الوجبات.

ينصح بتناول ملعقة كبيرة من خل التفاح في كوب من الماء وشربه قبل الوجبة بنصف ساعة للحصول على نتائج أفضل في تنحيف الجسم.

6. عصير الخيار والكرفس

هذا العصير من المشروبات المنخفضة السعرات الحرارية، ويعمل كمدر للبول يساعد في التخلص من السوائل الزائدة في الجسم.

كما يحتوي الخيار على نسبة عالية من الماء، مما يحافظ على ترطيب الجسم ويسهم في شد الجلد.

الكرفس يحتوي على ألياف تعزز الشبع وتساهم في تحسين عملية الهضم. يمكن تناول هذا العصير كوجبة خفيفة بين الوجبات.

7. الشاي الأسود

يحتوي الشاي الأسود على مادة الكافيين التي تعزز من حرق السعرات الحرارية، مما يساهم في فقدان الوزن. كما يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعزز صحة الجلد وتقلل من الالتهابات.

يمكن تناول كوب أو اثنين من الشاي الأسود يوميًا كبديل للمشروبات ذات السعرات الحرارية العالية مثل المشروبات الغازية.

8. مشروب بذور الشيا والليمون

تحتوي بذور الشيا على الألياف والبروتينات التي تساعد في الشعور بالشبع لفترة طويلة، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام.

عند خلط بذور الشيا مع الماء والليمون، يتحول هذا المشروب إلى خيار مثالي لفقدان الوزن وشد الجسم، حيث يساهم في تقليل الشهية وتعزيز عملية الأيض.

نصائح هامة لتحقيق أقصى استفادة من المشروبات



التوازن الغذائي: يجب عدم الاعتماد بشكل كلي على هذه المشروبات، بل يجب اتباع نظام غذائي صحي يشمل البروتينات والخضروات والفواكه والحبوب الكاملة.

ممارسة التمارين الرياضية: للحصول على جسم مشدود، يفضل دمج المشروبات بجدول تمرين منتظم يركز على تقوية العضلات وتحسين اللياقة العامة.

الالتزام: لتحقيق نتائج ملموسة، يجب الالتزام بتناول المشروبات بانتظام مع التقليل من استهلاك السكريات والدهون الضارة.

شرب الماء: يجب الاهتمام بشرب كمية كافية من الماء، حيث يسهم الترطيب الجيد في تعزيز عملية الأيض ويمنح البشرة مظهرًا مشدودًا وصحيًا.