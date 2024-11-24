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خارج الحدود

جيش الاحتلال الإسرائيلي: إطلاق 25 صاروخًا من لبنان على معالوت منذ الفجر

صواريخ حزب الله،
صواريخ حزب الله، فيتو

أعلن  جيش الاحتلال  الإسرائيلي، في بيان اليوم الأحد، أن 25 صاروخًا أطلقت من لبنان على منطقة معالوت في الجليل الغربي منذ فجر اليوم.


سقوط شظايا صاروخ أطلق من لبنان بهرتسليا شمال تل أبيب


وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن  شظايا صاروخ أطلق من لبنان سقطت في مدينة هرتسليا شمال تل أبيب.

صواريخ حزب الله تصيب مصنعًا بمنطقة معالوت بالجليل الغربي


وقالت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية: إن مصنعًا أصيب بشكل مباشر في منطقة معالوت بالجليل الغربي.
أفادت سلطات الإسعاف الإسرائيلية بإصابة شخص إثر سقوط صاروخ في معالوت بالجليل الغربي.

وقال  حزب الله اللبناني، في بيان إنه دمر دبابة ميركافا بصاروخ موجه بالقرب من مدرسة في بلدة الجبين جنوب لبنان.

عمليات حزب الله ضد جيش الاحتلال 

واستهدف حزب الله للمرة الرابعة تجمعا لجنود إسرائيليين عند مثلث دير ميماس- كفركلا برشقة صاروخية.

وقبل وقت سابق أعلن  حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه، أنه قصف مدينة صفد المحتلة برشقة صاروخية.

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ويواصل حزب الله استهداف عدد من المواقع العسكرية، والمستوطنات الإسرائيلية، في إطار رده على العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان.

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جيش الاحتلال لبنان الجليل الغربي صواريخ حزب الله

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