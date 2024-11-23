المطران شيحان: استقلال لبنان رمز لمحبة الوطن وتاريخه العريق

احتفلت إيبارشية القاهرة المارونية بذكرى استقلال لبنان، حيث أقامت قداسًا احتفاليًا في كاتدرائية مار يوسف المارونية بالظاهر.

ترأس القداس المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة أبرشية القاهرة المارونية بمصر والسودان والزائر الرسولي لشمال إفريقيا، بدعوة كريمة من السفير اللبناني بالقاهرة، علي الحلبي.

حضور ديني ودبلوماسي مميز

وشارك في القداس عدد من رجال الدين البارزين، بينهم الأب نبيل رفول، الخوري نادر جورج، الخوري نبيل هب الريح، الخوري جوزيف طرة، والخوري لويس متى.

كما حضر المطران إيلي وردة، مطران السريان، والمونسنيور بولس سأتي، المدبر البطريركي للكلدان.

وتميزت الاحتفالية بحضور دبلوماسي وسياسي، حيث شاركت السفيرة ريتا هيرنشار، سفيرة دولة المجر، إلى جانب عدد من الشخصيات الدبلوماسية البارزة، ما أضفى أهمية على الحدث وأكد الدعم الدولي للبنان في هذه المناسبة الوطنية.

المطران شيحان: دعوة للوحدة والتضحية

في كلمته خلال القداس، تطرق المطران جورج شيحان إلى التحديات السياسية التي تواجه لبنان، مشيرًا إلى الصعوبات والخلافات بين التيارات السياسية المختلفة. وأكد أن الجميع يدعي الدفاع عن استقلال لبنان، ولكنهم ينسون أن محبة الوطن تتطلب التضحية ونبذ الخلافات.

وقال: "علينا الالتزام بالضمير الوطني والعمل من أجل السلام، فمصير وطننا على المحك. لا نريد أن نكون متسولين على أبواب السفارات، بل نسعى للمحافظة على الأسس السليمة والعلاقات الإنسانية التي تجمعنا".

ودعا شيحان جميع التيارات السياسية إلى توحيد الجهود لتحقيق السلام والاستقرار، مؤكدًا أن استقلال لبنان رمز لمحبة الوطن وتاريخه العريق، مشددًا على أن لبنان سيظل بلدًا صغيرًا بمساحته لكنه عظيم بتاريخ أبنائه وتضحياتهم.

السفير اللبناني يشيد بالدعم المصري

من جانبه، أعرب السفير علي الحلبي عن امتنانه للكنيسة المارونية لتنظيمها هذه المناسبة، مشددًا على أهمية الصلاة والدعاء من أجل لبنان في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

وقدم السفير الشكر للدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمها المستمر للبنان سياسيًا ودبلوماسيًا، ولإرسالها المساعدات خلال الأزمات. وقال الحلبي: "لبنان سيعود شامخًا، حرًا، وأبيًا في القريب العاجل".

احتفالية غنائية مميزة

واختُتمت الاحتفالية بفقرة غنائية قدمتها الفنانة اللبنانية منال نعمة بمشاركة فرقتها الموسيقية، حيث قدمت مجموعة من الترانيم الروحية والأغاني الوطنية اللبنانية، مما أضفى أجواء من الفخر والاعتزاز بالوطن في هذه المناسبة الوطنية الغالية.

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