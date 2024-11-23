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خارج الحدود

24 شهيدا وجريحا، الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع ضحايا الغارة الإسرائيلية على صور

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية،عن ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على صور جنوبي لبنان إلى 5 شهداء و19 جريحًا.

وخرق  طيران الاحتلال الإسرائيلي  جدار الصوت فوق بيروت وعدد من المناطق، وذلك بعدما جددت إسرائيل اليوم السبت، قصفها بمحيط بلدة المنصوري في قضاء صور ج بالقنابل الحارقة.

 

إسرائيل تمطر سماء لبنان بالقنابل الحارقة   

وكانت اسرائيل استهدفت، أمس، عدة بلدات بالقنابل الحارقة، ما أدى إلى اندلاع حرائق واسعة وأضرار جسيمة بالممتلكات.

 ووسعت إسرائيل "دائرة النار" التي رسمتها المقاتلات الحربية بقذائفها المستمرة والمتصاعدة، لتشمل مناطق جديدة في "البقاع" شرقي لبنان.

وبدأت حملة التصعيد العسكري الجديدة منذ ساعات الفجر الأولى باستهداف مدمر لحي "البسطة"، مستهدفة شخصية قيادية في "حزب الله". 

 

غارات إسرائيلية جديدة على عدة مناطق بلبنان 

وشملت الغارات الجديدة على البقاع بلدات "حورتعلا" و"الأحمدية" و"بوداي" و"الحفير" و"شمسطار" و"سهل عدوس" و"حارة الفيكاني" في البقاع الأوسط، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

وقالت مصادر: إن غارة استهدفت منطقة قريبة من موقع الغارة الأولى في بلدة "شمسطار" في البقاع، بينما كانت فرق الإنقاذ تعمل على إسعاف المدنيين المتضررين من الغارة السابقة.

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الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل الصحة اللبنانية الغارة الإسرائيلية

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