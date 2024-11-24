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محافظات

بسبب الأمطار، اصطدام سيارة نقل ببلدورات على الطريق في القليوبية (صور)

دخول سيارة نقل في
دخول سيارة نقل في البلدورات علي الطريق بالقليوبية،فيتو

تسببت الأمطار وموجة الطقس السيئ الذي تعرضت له محافظة القليوبية اليوم في اصطدام  سيارة نقل ببلدورات في الجزيرة الوسطة بناحية اسنيت كفرشكر بدون اي خسائر في الأرواح وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية للطريق مرة أخرى. 

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انتقل مجلس مدينة كفر شكر برئاسة المحاسب محمد غنيم وجاري رفع آثار الحادث وتم تنحية السيارة المشاركة في الحادث جانب الطريق. 

شهدت محافظة القليوبية أمطارًا ما بين متوسطة وغزيرة، حيث شدد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية على التعامل الفوري وشفط كافة تجمعات مياه الأمطار بنطاق المراكز والمدن التي شهدت سقوط الأمطار بها، مؤكدًا على استمرار جاهزية جميع الأفراد والسيارات والمعدات للتعامل مع المواقف الطارئة واتخاذ الإجراءات العاجلة في هذا الشأن.

دخول سيارة نقل في البلدورات  علي الطريق بالقليوبية،فيتو
دخول سيارة نقل في البلدورات  علي الطريق بالقليوبية،فيتو

وشهدت مدن طوخ وبنها وكفر شكر  أمطار غزيرة فيما شهدت باقي الأنحاء 
أمطارا متوسطة، حيث طالب محافظ القليوبية من رؤساء المدن برفع درجة الاستعداد خلال لمواجهة الأمطار ورفع حالة التأهب القصوى والتواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة عمليات شفط المياه وتمركز سيارات الشفط والمعدات في الأماكن التي ستتعرض لتراكمات المياه لسرعة شفطها والحد من الأثار الناجمة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

أكد محافظ القليوبية على متابعة جهود الوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن المحافظة في شفط تراكمات مياه الأمطار من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ، مؤكدًا على استمرار تفعيل غرف العمليات بمراكز ومدن المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة الموقف أولًا بأول خلال فصل الشتاء

دخول سيارة نقل في البلدورات  علي الطريق بالقليوبية،فيتو
دخول سيارة نقل في البلدورات  علي الطريق بالقليوبية،فيتو

وجه المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بالقليوبية والعضو المنتدب بتكليف فرق الطوارئ بالعمل على مدار اليوم والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة واستمرار تمركز المعدات على مدار 24 ساعة لمواجهة الأمطار وتقلبات الطقس التي شهدتها محافظة القليوبية لليوم الثاني ولحين تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار نهائيا.

دخول سيارة نقل في البلدورات  علي الطريق بالقليوبية،فيتو
دخول سيارة نقل في البلدورات  علي الطريق بالقليوبية،فيتو

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية مجلس مدينة كفر شكر محافظ القليوبية مركز سيطرة الشبكة الوطنية

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