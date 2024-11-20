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حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل شخص لخلافات زوجية في القليوبية

مصرع شخص في مشاجرة
مصرع شخص في مشاجرة بالقليوبية، فيتو

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة حبس المتهم بقتل شقيق زوج شقيقته طعنا 15 يومًا على ذمة التحقيقات إثر خلافات زوجية بين شقيقة المتهم وزوجها شقيق المجني عليه، مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة له.

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مصرع شخص في مشاجرة عائلية بشبرا الخيمة 

كانت شهدت منطقة عرابي بمدينة شبرا الخيمة واقعة مأساوية حيث أقدمت ربة منزل على قتل شقيق زوجها بمساعدة أشقائها حيث قام أحدهم بطعنه بسلاح أبيض حتى لفظ أنفاسه الأخيرة عندما تدخل المجني عليه لفض مشاجرة بين المتهمين وشقيقه، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وبالعرض علي اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية أمر بسرعة ضبط المتهمين وتقديمهم للنيابة العامة.

تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارًا من اللواء محمد فوزى رئيس مباحث القليوبية ورود بلاغ للعقيد أحمد عصر رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة بوقوع مشاجرة بين طرفين ووجود جثة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.

كشفت التحريات بقيادة المقدم يوسف الشامى رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة عن حدوث مشاجرة بين زوج وزوجته فاستعانت الأخيرة بشقائها الذين حضروا إلى المنزل لأخذ شقيقتهم فقاموا بالتعدي على الزوج بالضرب وعندما حضر المجني عليه شقيق الزوج ويدعى "عبدالمجيد" 48 سنة، للدفاع عن شقيقه انهالوا عليه بالضرب وطعنه أحد أشقاء الزوجة بسلاح أبيض "مطواة" حتى سقط على الأرض غارقًا في دمائه ولفظ أنفاسه الأخيرة.

كما دلت التحريات  على أن شقيق المجنى عليه كان مرارًا يحاول تطليق زوجته وتدعى "بطة" لكثرة مشاكلها وكانت الأسرة تتدخل، وقبل الواقعة كانت الزوجة غاضبة في منزل أسرتها منذ شهرين، وحينما اختمرت فكرة الذهاب إلى منزل الزوجية والتعدي على زوجها واستعانت بسيدة أخرى معها للصعود إلى المنزل عندما علمت بوجود زوجها بمفرده داخل محل السكن، وكان في انتظارها أسفل المنزل أشقاءها الذين صعدوا خلفها بعد ذلك، وتصادف مرور المجني عليه للذهاب إلى شقيقه، وعندما صعد إليه أبصر زوجة أخيه وأخرين يقومون بالتعدي على شقيقه وعندما حاول الدفاع عنه قام أحد أشقاء الزوجة بالتعدي عليه بالضرب وطعنه بسلاح أبيض “مطواة” حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب مصطفي الحصري والنقيب أحمد خليل والنقيب محمد الحسينى والنقيب محمد الجزار معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفحة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

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اللواء عبدالفتاح القصاص القليوبية قسم اول شبرا الخيمة محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية محكمة شبرا الخيمة

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