المشدد 5 سنوات للمتهم بالتعدي على طالب وإصابته بعاهة مستديمة بالقليوبية

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات للمتهم بالتعدي على طالب وإصابته بعاهة مستديمة في مشاجرة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد محمود مصطفى، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية بشبرا الخيمة

وأحالت النيابة العامة المتهم "علي.ا.ع" عاطل، في القضية رقم 26027 لسنة 2022 جنايات ثان شبرا الخيمة المقيدة برقم 4211 كلي جنوب بنها لأنه في يوم 2022/9/12 بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة - محافظة القليوبية، ضرب المجني عليه "شادي سليمان" عمدًا بأن وجه إليه ضربة استقرت بذراعه الأيمن باستخدام السلاح الأبيض محل الإتهام الثالث (سكين) فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة إلى أنها تخلفت لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها والتي تقدر بنسبة خمسة وثلاثون بالمئة (35%) على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم استعرض القوة ولوح بالعنف واستخدمه ضد المجني عليه سالف الذكر بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق أذى مادي ومعنوي به، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسكينته وطمأنينته وتعريض سلامته للخطر، وذلك حال حمله السلاح الأبيض محل الاتهام التالي، ووقع بناء على ارتكاب تلك الجريمة الجناية محل الاتهام السابق. وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيضًا (سكين).

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