سقوط أمطار غزيرة بالقليوبية والمحافظة ترفع حالة الطوارئ (صور)

شهدت محافظة القليوبية أمطارًا ما بين متوسطة وغزيرة، حيث شدد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية على التعامل الفوري وشفط كافة تجمعات مياه الأمطار بنطاق المراكز والمدن التي شهدت سقوط الأمطار بها، مؤكدًا على استمرار جاهزية جميع الأفراد والسيارات والمعدات للتعامل مع المواقف الطارئة واتخاذ الإجراءات العاجلة في هذا الشأن.

سقوط أمطار بمحافظة القليوبية

وشهدت مدن طوخ وبنها وكفر شكر أمطارًا غزيرة، فيما شهدت باقي الأنحاء أمطارًا متوسطة، حيث طالب محافظ القليوبية من رؤساء المدن برفع درجة الاستعداد خلال لمواجهة الأمطار، ورفع حالة التأهب القصوى والتواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة عمليات شفط المياه وتمركز سيارات الشفط والمعدات في الأماكن التي ستتعرض لتراكمات المياه لسرعة شفطها والحد من الآثار الناجمة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

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محافظ القليوبية: شفط تراكمات مياه الأمطار

أكد محافظ القليوبية على متابعة جهود الوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن المحافظة في شفط تراكمات مياه الأمطار من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ، مؤكدًا استمرار تفعيل غرف العمليات بمراكز ومدن المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة الموقف أولًا بأول خلال فصل الشتاء.

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مياه القليوبية: فرق الطوارئ للتعامل مع مياه الأمطار

فيما وجه المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بالقليوبية والعضو المنتدب بتكليف فرق الطوارئ بالعمل على مدار اليوم والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة واستمرار تمركز المعدات على مدار 24 ساعة بمواجهة الأمطار وتقلبات الطقس التي شهدتها محافظة القليوبية لليوم الثاني، ولحين تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار نهائيًّا.

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