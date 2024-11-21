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الإعدام شنقا لنجار بتهمة قتل شقيقه في القليوبية

جنايات شبرا الخيمة،
جنايات شبرا الخيمة، فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية مستأنف، بالإعدام شنقا لنجار، وذلك بعد رد مفتي الجمهورية بإبداء الرأى الشرعي في إعدامه للمرة الثانية، وبعد قبول الحكم المستأنف الذي صدر عليه بالإعدام شنقا قبل ذلك، لاتهامه بقتل شقيقه بسلاح أبيض وسرقته، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة في محافظة القليوبية.

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وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية إلى محكمة الجنايات أن المتهم ويدعى مصطفى. م. ع، 21 سنة، نجار، في يوم 2 / 5 / 2023، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، قتل عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه شقيقه احمد. م. ع.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم قرر الخلاص من شقيقه، وكفر بالفطرة الإنسانية وبذوي الأرحام وعقد العزم وبيت النية على قتله وأعد أداة سلاح أبيض سكين وسدد له طعنات استقرت بصدره وبطنه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أنه قد ارتكبت تلك الجناية بقصد ارتكابه لجنحة سرقة إذ أنه في ذات الزمان والمكان سرق المبلغ المالى المبين وصفا وقدرًا بالأوراق والمملوك لذات المجني عليه من داخل مسكنه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنه أحرز سلاح أبيض «سكين» بدون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

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